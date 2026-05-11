Bosqar Invest: Novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca i ESOP

Bosqar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge Uprave i Nadzornog odbora, među kojima su novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca i ESOP program za zaposlenike.

Usvojene odluke, kako se navodi u priopćenju, među ostalima uključuju povećanje temeljnog kapitala putem sekundarne javne ponude dionica (SPO), a dioničarima je predočena i politika isplate dividende te najavljeno usvajanje ESOP (Employee Stock Ownership Program) programa nagrađivanja radnika Grupe u Hrvatskoj i Sloveniji u sklopu sekundarne javne ponude.

Te odluke na skupštini podržala su sva četiri hrvatska mirovinska fonda (Allianz ZB, Erste, PBZ CO, Raiffeisen), istaknuli su iz Bosqar Investa. Na skupštini je bilo zastupljeno 10,55 milijuna glasova, što čini 89,9 posto od ukupnog broja dionica društva s pravom glasa. Sve točke su donesene sa 100 posto zastupljenih glasova.

Predsjednik Uprave Bosqara d.d., holding kompanije Bosqar Invest grupe Darko Horvat rekao je da je današnja podrška dioničara potvrda povjerenja u dugoročnu strategiju razvoja Bosqar Investa i njihov model stvaranja vrijednosti kroz disciplinirane akvizicije, operativni razvoj kompanija i aktivno upravljanje kapitalom. Usvojenim odlukama, kako je rekao, dodatno jačaju financijske i organizacijske kapacitete za sljedeću fazu rasta grupe.

“Planirana dokapitalizacija putem SPO-a omogućit će nam veću fleksibilnost u realizaciji strateških prilika koje vidimo na tržištu, primarno namjeravanu akviziciju PIK Vrbovca, dok istovremeno kroz dividendnu politiku i ESOP program dodatno namjeravamo uskladiti interese dioničara, zaposlenika i menadžmenta”, istaknuo je.

Također je dodao kako njihov cilj ostaje dugoročno održiv rast, uz odgovornu alokaciju kapitala i kontinuirano stvaranje vrijednosti za sve dionike grupe. “Istovremeno, ne smanjujemo tempo – ambicija nam je realizirati najveći SPO od strane privatne kompanije na hrvatskom tržištu kapitala dosad”, izjavio je Horvat.

Prikupljena sredstva iz SPO-a za financiranje akvizicije PIK Vrbovca

Odlukom Glavne skupštine određeno je povećanje temeljnog kapitala društva izdavanjem do najviše 5.892.185 novih redovnih dionica. Očekuje se da će planirani SPO dodatno osnažiti bilancu Društva i osigurati kapital za realizaciju strateških akvizicija i daljnju provedbu buy-and-build strategije Grupe.

“Prikupljena sredstva namijenjena su prvenstveno financiranju najavljenog stjecanja 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, podložno završetku pregovora i potpisivanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela, kao i uobičajenim uvjetima financiranja i regulatornim odobrenjima, ali i također drugim M&A prilikama unutar ključnih poslovnih vertikala Bosqar Investa”, navodi se u priopćenju.

U sklopu SPO-a, društvo je po prvi put predvidjelo retail komponentu u sklopu svojih transakcija na tržištu kapitala, kojom žele dodatno proširiti bazu investitora i omogućiti sudjelovanje individualnim ulagateljima u Hrvatskoj, kao i zaposlenicima Grupe u Hrvatskoj i Sloveniji. Ponudbena dokumentacija te svi uvjeti i detalji vezani uz provedbu sekundarne javne ponude dionica bit će objavljeni naknadno, u skladu s usvojenim odlukama glavne skupštine te u skladu s primjenjivim propisima i pravilima Zagrebačke burze.

Glavna skupština je dala i ovlast Upravi da, uz suglasnost NO, razradi i usvoji ESOP program kojim će se odrediti uvjeti pod kojima će se provesti nagrađivanje zaposlenika koji će sudjelovati u javnoj ponudi dionica, a s ciljem dodatnog usklađivanja interesa zaposlenika i dioničara te dugoročnog poticanja rasta vrijednosti Grupe. Dioničarima je predočena i politika isplate dividende prema kojoj je namjera društva dioničarima dugoročno isplaćivati 50 posto ostvarene neto dobiti u pojedinoj godini.

Usvojen novi okvir stjecanja vlastitih dionica

Glavna skupština je također usvojila novi okvir za stjecanje vlastitih dionica, kojim se zamijenila prethodna odluka od 16. lipnja 2025. Prethodno odobrenje dopuštalo je stjecanje vlastitih dionica u iznosu do 20 milijuna eura. S obzirom na kontinuirano širenje Grupe, povećanu tržišnu kapitalizaciju i šire strateške ambicije, taj prag više nije bio prikladan, navode iz Bosqar Investa.

Prema novoj odluci Uprava je ovlaštena, tijekom razdoblja od pet godina, stjecati vlastite dionice bez daljnjeg odobrenja glavne skupštine pod uvjetima predviđenima u odluci. Ukupan broj vlastitih dionica (uključujući postojeće) ograničen je na 10 posto temeljnog kapitala; cijena stjecanja vlastitih dionica postavljena je na 10 posto prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena prethodnog dana trgovanja; a ukupan iznos otkupa vlastitih dionica tijekom predmetnog razdoblja ograničen je na 75 milijuna eura.

‍Uz suglasnost NO vlastite dionice mogu se koristiti i fleksibilno, za programe poticaja za zaposlenike i menadžment (uključujući ESOP); za programe nagrađivanja temeljene na dionicama te za druge strateške svrhe, i na tržištu i izvan njega.

Namjera je, kako se navodi, da se za sredstva za stjecanje vlastitih dionica koriste sredstva pribavljena od dezinvestiranja pojedinih članica Grupe, i to do 50 posto iznosa koji predstavlja razliku između iznosa investiranog u društvo i cijene postignute prilikom dezinvestiranja (dobit od prodaje) na godišnjoj razini, podložno uvjetima u Programu otkupa vlastitih dionica.