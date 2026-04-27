Bosqar Invest ostvario 37 posto više prihoda u odnosu na isto razdoblje lani

Bosqar Invest u prvom tromjesečju ove godine ostvario je 173 milijuna eura prihoda što je 37 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok je prilagođena EBITDA iznosila 19 milijuna eura, uz rast od 43 posto, objavili su iz te tvrtke napominjući kako je rast grupe predvodila prehrambena vertikala.

EBITDA je porasla za 49 posto te iznosila 16 milijuna eura.

Rast grupe u prvom kvartalu, kako su naveli, predvodila je prehrambena vertikala, pri čemu su kompanije Panvita i Mlinar ostvarile rekordne rezultate i snažan rast profitabilnosti.

U priopćenju se ističe i kako je Bosqar Invest na pro forma konsolidiranoj razini posljednjih 12 mjeseci (LTM) premašio 100 milijuna eura EBITDA-e, čime je dodatno učvršćena pozicija među najvećim i najprofitabilnijim kompanijama u Hrvatskoj.

Taj iskorak potvrđuje skalabilnost poslovnog modela Bosqar Investa te njegovu uspješnu primjenu kroz različite poslovne vertikale, čime se grupa transformira u platformu sposobnu za generiranje održivog rasta i iznadprosječne profitabilnosti, navodi se.

Također se ističe kako rezultati potvrđuju strateški fokus Bosqar Investa na izgradnju regionalne platforme u prehrambenom sektoru s jasnim potencijalom daljnje konsolidacije tržišta, operativnih sinergija i skaliranja poslovanja na razini srednje i istočne Europe.

“Prelazak razine od 100 milijuna eura EBITDA-e na LTM osnovi predstavlja važnu potvrdu naše strategije i kvalitete portfelja koji gradimo”, kazao je predsjednik Uprave Bosqar d.d.-a, holding društva Bosqar Invest grupacije Darko Horvat.

Future Food platforma, gdje su Mlinar i Panvita, kako je rekao, danas je jedan od ključnih pokretača rasta grupe, s jasnim potencijalom daljnjeg skaliranja kroz organski rast i akvizicije.

“Nastavljamo razvijati poslovni model koji kombinira discipliniranu alokaciju kapitala i operativnu izvrsnost, s ciljem stvaranja dugoročne vrijednosti za sve naše dionike“, istaknuo je Horvat.

Iz tvrtke napominju kako je daljnje jačanje Future Food platforme predviđeno i nedavno objavljenom informacijom kako je Fortenova grupa prihvatila obvezujuću ponudu Bosqar Investa za preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovcu.

Planirana akvizicija, kako su rekli, predstavlja logičan nastavak strategije izgradnje vodeće prehrambene platforme u regiji te dodatno učvršćuje poziciju Bosqar Investa u segmentima s visokim potencijalom rasta i profitabilnosti.

Po dovršetku transakcije, uz prethodna regulatorna odobrenja nadležnih tijela i finalizaciju ulaganja u PIK Vrbovec, očekuje se da će Bosqar Invest na pro forma konsolidiranoj osnovi u okviru sadašnjeg opsega poslovanja tijekom 2026. godine ostvariti više od jedne milijarde eura godišnjih prihoda.