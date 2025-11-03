Bosqar Invest u prvih devet mjeseci s 51 posto većom dobiti

Investicijska grupacija Bosqar Invest u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je prilagođenu neto dobt od 17,05 milijuna eura, što je za 5,76 milijuna ili 51 posto više nego u istom razdoblju godinu dana ranije, pokazuje financijsko izvješće.

U tome razdoblju realizirala je 449 milijuna eura prihoda, što je porast od 75 posto u odnosu na isto razdoblje lani, dok joj je EBITDA dosegnula 48 milijuna eura ili 77 posto više.

Rast prihoda na razini cijele Grupe od 75 posto u odnosu na lani najvećim dijelom je rezultat poslovanja Panvita Grupe te stjecanja Mlinar Grupe od 1. srpnja 2025. godine, koja je segmentalno generirala 158 milijuna eura poslovnih prihoda u 2025. godini, navode u svom izvješću.

Najveća poslovna vertikala Grupe je Business Process and Technology Outsourcing & Customer Care (BPTO vertikala s brendovima Mplus i Graia), koja je imala 194 milijuna eura prihoda ili 18 posto više u odnosu na prošlu godinu.

Poslovna vertikala vezana uz Human resources (HR) dosegla je prihode od 92 milijuna eura, što je rast od 9 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

“Ostvareni rezultati odražavaju našu dugoročnu strategiju koja objedinjuje buy-and-build M&A pristup sa snažnim organskim rastom, temeljenim na razvoju portfelja u brzorastućim vertikalama. U tim područjima kontinuirano provodimo programe operativnog unapređenja, čime generiramo značajnu ekonomsku vrijednost i doprinosimo otvaranju novih radnih mjesta u regijama u kojima poslujemo”, istaknuo je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara d.d., holding kompanije Bosqar Invest grupe.