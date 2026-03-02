BOSQAR INVEST ostvario rekordne financijske rezultate u 2025. godini

BOSQAR INVEST, domaća investicijska grupacija čiji ori-ginalni model investiranja i upravljanja kompanijama omogućava brzi rast i stvara-nje poslovnih lidera u regijama u kojima posluje, objavila je svoje nerevidirane financijske rezultate za četvrto tromjesečje i cijelu 2025. godinu.

Rekordni rezultati ostvareni su u svim poslovnim vertikalama – Eksternalizaciji po-slovnih i tehnoloških procesa (BPTO/AI – brendovi: Mplus i GRAIA), Foodu (bren-dovi: Future Food, Panvita i Mlinar) i HR-u (brendovi: Workplace i Manpower SEE).

Razdoblje je obilježio značajan porast prihoda od 66%, koji su u usporedbi s istim kvartalom prošle godine s 379 milijuna eura porasli na 629 milijuna eura. EBITDA je porasla za 51%, dosegnuvši iznos od 68 milijuna eura, u usporedbi s istim razdob-ljem 2024. godine. Prilagođena EBITDA zabilježila je rast od 83% te je dosegla 83 milijuna eura, što potvrđuje kvalitetu operativne izvedbe i disciplinu u upravljanju troškovima.

Rezultati Grupe temelje se na discipliniranom izvršenju buy-and-build strategije, di-verzifikaciji na 23 tržišta i više poslovnih vertikala te razvoju vodećeg regionalnog sustava u prehrambenoj industriji, uz podršku in-house razvijenih AI tehnologija.

Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a, rekao je: “Rekordni rezultati u 2025. odražavaju naš uspjeh u ostvarivanju rasta u sektorima koji prolaze kroz zna-čajnu tehnološku transformaciju, a koji su ključni za adresiranje izazova u području demografskih promjena, digitalizacije i rastuće potražnje za hranom. Naša sposob-nost prilagodbe i uspješnost poslovanja u tim sektorima svjedoči o disciplini Grupe i usmjerenosti na isporuke, operativnu izvrsnost i snažnu organizacijsku kulturu u ci-jelom BOSQAR INVESTU.

Posebice strateški razvoj prehrambene vertikale predstavlja ne samo investicijski ci-klus, već i doprinos jačanju prehrambene sigurnosti, suvereniteta i otpornosti u Hr-vatskoj i široj regiji. Kroz Mlinar i Panvitu gradimo regionalnog prvaka u prehrambenoj industriji, uz podršku snažnih partnera, kao što su EBRD i MidEuropa. Istodobno, naša in-house AI tehnologije unutar BPTO vertikale pozicioniraju nas kao lidera digitalne transformacije na tržištima na kojima poslujemo.”

Rekordna godina podržana diverzifikacijom i iskorakom u prehrambenoj industriji

Tijekom izvještajnog razdoblja Grupa je nastavila jačati svoj kapitalni položaj, ubr-zavati razvoj ključnih poslovnih vertikala te ulagati u tehnološku transformaciju i korporativno upravljanje.

Nakon akvizicije 67% udjela u Mlinaru u vrijednosti od 100 milijuna eura ranije u godini, u četvrtom tromjesečju provedeno je equity ulaganje predvođeno Europ-skom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u Mlinar kroz strukturirano ulaganje od do 80 milijuna eura, uz sudjelovanje BOSQAR INVESTA i MidEurope. Time je dodatno ojačan kapitalni okvir i stvorena platforma za ubrzani organski i akvizicijski rast.

Grupa je dioničarima isplatila dividendu u iznosu od 2,30 eura po dionici. Na tržištu kapitala uspješno su prikupljena sredstva u ukupnom iznosu od 143,2 milijuna eura kroz najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem (Sustainability-Linked Bonds, SLB) od strane hrvatske nebankarske kompanije u privatnom sektoru.

U poslovnoj vertikali BPTO nastavljen je proces digitalne transformacije Mplusa u pružatelja tehnoloških rješenja temeljenima na umjetnoj inteligenciji, pri čemu su AI prihodi, aktivnosti i usluge objedinjene unutar nove poslovne jedinice. U prvoj godini poslovanja, GRAIA je ojačala svoju tržišnu poziciju unapređenjem svojih in-house razvijenih Agentic CCaaS i Agentic AI tehnologija te sklapanjem novih part-nerstava i komercijalnih sporazuma.

HR vertikala (Workplace) nastavila je s rastom diljem jugoistočne Europe, proširu-jući svoj portfelj RPO, BPO i IT usluga te jačajući regionalnu integraciju prodaje.

U cijeloj Grupi dodatno je ojačan sustav korporativnog upravljanja i liderstva, s fo-kusom na unaprjeđenje upravljačkih struktura, procesa i nadzora unutar pojedinih vertikala.

Rekordni rezultati postignuti u 2025. potvrđuju snagu strategije Grupe i njezinu pre-danost izgradnji modernog, multivertikalnog poslovnog sustava sa snažnim regio-nalnim korijenima i međunarodnim dosegom, koji je u stanju održivo stvarati vrijednost za dioničare i dionike.