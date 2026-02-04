Poznata tvrtka najavila val otkaza, inženjeri razvili alat koji otkriva imena. Nije završilo dobro

Tehnološki div je investitorima poručio da će novi val otkaza zahvatiti oko 15 posto radne snage, odnosno približno 700 radnih mjesta, ne navodeći koje su točno ekipe ili zaposlenici pogođeni.

Pinterest je otpustio dvojicu inženjera jer su pratili koji su zaposlenici izgubili posao u nedavnom krugu otkaza.

Tvrtka je nedavno najavila smanjenje broja zaposlenih, pri čemu je izvršni direktor Bill Ready u e-mailu naveo da se “još snažnije okreće pristupu usmjerenom na umjetnu inteligenciju”, prema riječima zaposlenika koji je dio poruke objavio na LinkedInu, piše BBC.

Pinterest je investitorima rekao da će taj potez zahvatiti oko 15 posto radne snage, odnosno približno 700 radnih mjesta, ne navodeći koje su točno ekipe ili zaposlenici pogođeni.

Identificirali lokacije i zaposlenike

No potom su “dvojica inženjera napisala prilagođene skripte kojima su na neprimjeren način pristupili povjerljivim internim podacima kako bi identificirali lokacije i imena svih otpuštenih zaposlenika te su te informacije potom širili dalje”, rekao je glasnogovornik tvrtke za BBC.

“To je bilo jasno kršenje pravila Pinteresta i privatnosti njihovih bivših kolega”, dodao je glasnogovornik.

Skripta u ovom kontekstu zapravo je računalni kod napisan kako bi se automatizirao neki zadatak unutar postojećeg softvera ili prilagodila njegova funkcionalnost za određenu svrhu. Skripta je bila usmjerena na interne alate koje tvrtka koristi za komunikaciju među zaposlenicima, rekao je izvor upoznat s otkazima, koji je zatražio anonimnost.

Kako je radila skripta?

Prema njegovim riječima, skripta je stvarala upozorenja o tome čija se imena zaposlenika uklanjaju ili deaktiviraju unutar alata poput platforme za timsku komunikaciju Slack, čime se dobivao uvid u to tko je u tvrtki pogođen otkazima.

Tehnološka industrija posljednjih je godina zahvaćena valovima otkaza.cU istom tjednu u kojem je Pinterest objavio otkaze, Amazon je ukinuo 16.000 radnih mjesta u drugom krugu smanjenja broja zaposlenih u posljednja tri mjeseca. Ranije ove godine i Meta je otpustila nekoliko stotina zaposlenika. Uz Amazon i Metu, i Google, Microsoft te druge tehnološke kompanije značajno su smanjile broj zaposlenih.

Prema podacima stranice Layoffs.fyi, koja prati izvješća o takvim rezovima, u cijeloj tehnološkoj industriji u posljednje četiri godine otpušteno je procijenjenih 700.000 ljudi.