Cijene zlata prekoračile 3.900 dolara

Cijene zlata prekoračile su u ponedjeljak na svjetskim tržištima 3.900 dolara po unci, odražavajući zabrinutost ulagača zbog blokade američke vlade i procjene da će američka središnja banka ponovo sniziti ključne kamatne stope kako bi poduprla zapošljavanje.

Na fizičkom je tržištu unca zlata oko podneva stajala 3.943,01 dolar i bila je skuplja za 1,5 posto nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna.

U istom je postotku cijena zlata porasla i u terminskim ugovorima na američkom tržištu gdje se uncom trgovalo po cijeni od 3.966,37 dolara.

Potražnju za plemenitim metalom potaknula je blokada savezne vlade u SAD-u koja je produbila neizvjesnost među ulagačima i potaknula ih da kapital usmjere u sigurnu imovinu.

Blokada vlade ušla je u drugi tjedan budući da zastupnici demokrata ustraju u zahtjevima za zdravstvenim doprinosima, a predsjednik Donald Trump prijeti valom otkaza u državnim službama i smanjenjem proračunske potrošnje.

Ako predsjednik Trump ocijeni da pregovori s demokratima u Kongresu “apsolutno ne vode nikamo”, Washington će krenuti s masovnim otpuštanjem službenika savezne države, rekao je u nedjelju visoki dužnosnik Bijele kuće, prema Reutersu.

Zlato je od početka godine poskupjelo gotovo 50 posto, a poticaj skoku cijena bila je, među ostalim, snažna potražnja središnjih banaka.

Ulagači kupuju plemeniti metal i uoči sjednice američke središnje banke o monetarnoj politici.

Fed je u rujnu snizio kamatne stope za četvrtinu postotnog boda, uz objašnjenje predsjednika Jeromea Powella da je tempo otvaranja radnih mjesta slabiji no što bi zahtijevalo očuvanje stabilne stope nezaposlenosti.

Kompanije trenutno, u cjelini gledano, jako malo zapošljavaju, istaknuo je Powell pri objavi odluke, i čak i blago povećanje broja otkaza brzo bi se pretočilo i višu nezaposlenost.

Članovi Fedovog odbora za monetarnu politiku naznačili su na rujanskoj sjednici i da bi u uvjetima slabije gospodarske aktivnosti i potražnje za radnom snagom mogli ubrzati tempo sniženja troškova zaduživanja.

Kamatne stope mogle bi do kraja godine biti snižene na 3,6 posto, prema medijanu njihovih prognoza. U lipnju bili su prognozirali da će do kraja godine iznositi 3,9 posto.

Analitičari sada procjenjuju da će ih Fed najvjerojatnije na sjednici u listopadu sniziti za četvrtinu postotnog boda i za još četvrtinu u prosincu, prema FedWatch Toolu.

