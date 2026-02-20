Digitalni euro stajat će europske banke do šest milijardi eura 

Uvođenje digitalnog eura moglo bi europske banke kroz četiri godine stajati između četiri i šest milijardi eura, rekao je dužnosnik Europske središnje banke (ECB) Pierro Cipollone.

Priprema digitalnog eura stajat će oko 1,3 milijarde eura, uz operativne troškove od oko 300 milijuna eura, rekao je predsjednik radne skupine za digitalni euro, ne precizirajući je li riječ o godišnjem iznosu.

Bankama bi pak uvođenje digitalnog eura trebalo u četverogodišnjem razdoblju donijeti troškove u rasponu od četiri do šest milijardi eura, rekao je Cipollone u govoru u odboru talijanskog parlamenta.

“Naše procjene baziraju se na naznakama koje smo dobili od banaka”, dodao je dužnosnik ECB-a, istaknuvši da iznos odgovara oko tri posto godišnje potrošnje zajmodavaca na održavanje IT sustava.

Upravo će banke korisnicima osiguravati mobilne aplikacije za plaćanje digitalnim eurom.

Banke će pak troškove uvođenja eura moći ‘pokriti’ naknadama za usluge koje će naplaćivati trgovcima, naglasio je Cipollone, ali iznos više neće uključivati obradu transakcija jer ih ECB za svoju mrežu neće naplaćivati, objasnio je.

Zajmodavcima trenutno prihod od naknada smanjuju programi kartičnog plaćanja, a rješenja za mobilno plaćanje koje nude tehnološki divovi odnose im i naknade i podatke, naglasio je Cipollone.

Digitalni euro donijet će istodobno uštede i trgovcima jer će ECB ograničiti visinu naknada za plaćanje koje će biti niže od onih kartičnih kuća Mastercarda i Vise.

Sustavi plaćanja postali su sastavni dio strateški važne europske infrastrukture, uz energiju, transport i telekomunikacije, zaključio je dužnosnik ECB-a, i njihova otpornost i sigurnost izravno utječe na našu ekonomsku stabilnost i stratešku autonomiju, poručio je.