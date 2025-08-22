Dioničari Mediobance odbili ponudu Bance Generali od 7 milijardi eura i olakšali preuzimanje najstarijoj banci na svijetu

Propalo je preuzimanje investicijske banke Madiobanca koje je predložio direktor Bance Generali Albert Nagel – oporbu planu predvodile su dvije glavne investitorske obitelji u Mediobanci – talijanski milijarderi Del Vecchio i Caltagirone, koje zajedno drže gotovo 30 posto kapitala banke.

Dioničari investicijske banke Mediobanca odbacili su prijedlog preuzimanja vrijedan 6,8 milijardi eura koji im je ponudila Banca Generali, izvijestio je u četvrtak dnevnik La Stampa, čime je propala akvizicija koja bi stvorilo najvećeg upravitelja bogatstvom u Italiji.

Oporbu planu predvodile su dvije glavne investitorske obitelji u Mediobanci – talijanski milijarderi Del Vecchio i Caltagirone – koje zajedno drže gotovo 30 posto kapitala banke. Rezultat predstavlja udarac Nagelovoj strategiji kojom je želio blokirati ponudu državne banke Monte dei Paschi di Siena (MPS) za preuzimanje Mediobance.

Nagel je nakon glasovanja rekao da je propuštena velika prilika za razvoj Bance Generali i talijanskog financijskog sustava.

Talijanska država otvoreno je podržavala preuzimanje, nadajući se da će ono ojačati bankarski sektor zemlje.

Nagel je dodao da se ishod glasovanja može pripisati dioničarima “koji su pokazali očiti sukob interesa u svojim angažmanima, stavljajući svoje interese vezane uz druge talijanske situacije/imovinu ispred onih dioničara Mediobance.”

Banca Generali u vlasništvu je Generalija, najvećeg talijanskog osiguravatelja, čiji su ključni investitori upravo Mediobanca, obitelj Del Vecchio i obitelj Caltagirone.

Monte dei Paschi di Siena, osnovan 1472. u Toskani, najstarija je banka na svijetu koja neprekidno posluje i simbol je talijanskog financijskog nasljeđa. Unatoč ozbiljnim krizama i državnim spašavanjima nakon 2008., danas ostaje važan igrač u talijanskom bankarstvu s milijunima klijenata i strateškom ulogom u konsolidaciji sektora.