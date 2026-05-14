Dionice Forda skočile 13 posto, najviše u posljednjih šest godina, evo i zašto

Američki automobilski div nakon velikih gubitaka u električnim vozilima sada pokušava iskoristiti rastuću potražnju za baterijama za podatkovne centre i industriju.

Optimizam investitora oko Fordova novog poslovanja s pohranom energije pogurao je dionice kompanije u srijedu za 13 posto, što je njihov najveći jednodnevni skok u gotovo šest godina. Rast je uslijedio nakon izvješća Morgan Stanleyja koje je pozitivno ocijenilo detalje projekta predstavljene početkom tjedna.

Ford je vlastitu podružnicu za pohranu energije predstavio krajem prošle godine, a vodi je Lisa Drake, jedna od ključnih osoba u razvoju Fordovih električnih vozila.

Nakon otpisa od 19,5 milijardi dolara vezanog uz programe električnih vozila u prosincu, Ford je objavio da pokreće poslovanje s pohranom energije koristeći proizvodni prostor u Kentuckyju koji je prvotno bio namijenjen proizvodnji baterija za električne automobile.

Ford za poslovanje s pohranom energije koristi LFP prizmatičnu baterijsku tehnologiju, odnosno kemiju baterija temeljenu na željezu. Ti proizvodi namijenjeni su podatkovnim centrima, komunalnim poduzećima te velikim industrijskim i komercijalnim korisnicima.

Analitičari Morgan Stanleyja kao ključnu prednost istaknuli su Fordov ugovor o licenciranju baterijske tehnologije s vodećim kineskim proizvođačem CATL-om.

Analitičari smatraju da je “Fordov odnos s CATL-om podcijenjena strateška konkurentska prednost” te očekuju da će Ford u nadolazećim mjesecima potpisati ugovore o opskrbi s velikim komercijalnim klijentima, piše Reuters.

Ford u ovaj posao ulaže dvije milijarde dolara, a prve isporuke kupcima planira krajem 2027. godine. Kompanija očekuje da će godišnje isporučivati najmanje 20 GWh kapaciteta.