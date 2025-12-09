Renault i Ford najavili strateško partnerstvo

Cilj partnerstva je proširenje Fordove ponude električnih vozila u Europi s dva modela koja će se proizvoditi u Renaultovoj tvornici u sjevernoj Francuskoj.

Renault i njegov američki konkurent Ford najavili su strateško partnerstvo. Zajednički će razviti dva modela električnih vozila marke Ford temeljena na Renaultovoj platformi Ampere, priopćila je francuska grupa.

Primarna svrha partnerstva je proširenje Fordove ponude električnih vozila u Europi. Oba vozila dizajnirat će Ford, a razvijat će se u Renaultovom ekosustavu za proizvodnju električnih vozila i industrijskim pogonima ElectriCity u sjevernoj Francuskoj. Renault će, u međuvremenu, od kraja ove godine proizvoditi svoj električni Twingo u svojoj tvornici Revoz u Novom Mestu.

Prvo od dva Fordova vozila bit će u prodajnim salonima početkom 2028. godine.

Tvrtke će također tražiti mogućnosti suradnje u razvoju i proizvodnji odabranih lakih komercijalnih vozila Renault i Ford.

“Grupa Renault s ponosom najavljuje novu stratešku suradnju s Fordom, kultnim proizvođačem automobila. Ovo partnerstvo ilustrira snagu naših partnerskih vještina i konkurentnosti u Europi. Dugoročno gledano, udruživanje snaga s Fordom pomoći će nam da budemo inovativniji i odgovorniji na brzo promjenjivom europskom automobilskom tržištu“, rekao je izvršni direktor Grupe Renault, François Provost.

“Za Ford je ovo strateško partnerstvo s Renault grupom važan korak i podržava našu strategiju izgradnje visoko učinkovitog i naprednog poslovanja u Europi“, rekao je predsjednik i izvršni direktor tvrtke Ford Motor Company, Jim Farley.

Partnerstvo spaja stručnost i industrijski potencijal Renault Grupe i Forda u Europi te će ojačati konkurentnost obje tvrtke, priopćio je Renault.