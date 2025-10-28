Električna revolucija iz Tunisa: Solarni automobili čija cijena jedva prelazi 5000 eura

Startup Bako Motors odlučio je iskoristiti jednu od najvećih prirodnih prednosti afričkog kontinenta – snagu sunca. Njihovi električni automobili, opremljeni solarnim panelima na krovu, koriste besplatan izvor energije koji istodobno produžuje doseg i smanjuje troškove vožnje.

Afrika tržište električnih vozila (EV) ubrzano raste — prema podacima istraživačke tvrtke Mordor Intelligence, do 2030. godine očekuje se da će dosegnuti vrijednost od 4,2 milijarde dolara, što je više nego dvostruko od sadašnje vrijednosti. Ipak, većina električnih vozila i dalje ovisi o električnoj energiji iz mreže, koja u mnogim afričkim zemljama dolazi iz kombinacije obnovljivih i fosilnih izvora.

Bako Motors, startup iz Tunisa, nastoji iskoristiti ovaj trend elektrifikacije, ali i jednu od najvećih prirodnih prednosti afričkog kontinenta — sunčevu energiju. Njihovi kompaktni automobili i dostavna vozila imaju solarne panele na krovu. Iako vozila i dalje imaju litijske baterije koje se mogu puniti priključivanjem na struju kod kuće ili na putu, solarni paneli im omogućuju da koriste besplatan izvor energije, izravno puneći baterije. Tvrtka je do sada proizvela tek 100 vozila, no planira povećati proizvodnju i izvoz tijekom sljedeće godine, piše CNN.

“Solarne ćelije nam osiguravaju više od 50 posto naših potreba“, kaže Boubaker Siala, osnivač i izvršni direktor Bako Motorsa. “Na primjer, B-Van, namijenjen komercijalnoj upotrebi, može pružiti besplatnu energiju za oko 50 kilometara dnevno – odnosno 17.000 kilometara godišnje. To je iznimno mnogo.”

Zasad samo dva modela

Tvrtka, osnovana 2021. godine, počela je s izradom trokotačnih teretnih vozila, ali se ubrzo preusmjerila na četverokotačne modele.

Model B-Van, koji može prevoziti 400 kilograma tereta i ima domet od 100 do 300 kilometara, dizajniran je za logistiku i dostavu na kratkim relacijama. Početna mu je cijena 24.990 tuniskih dinara (oko 7250 eura).

Drugi model, Bee, je mali dvosjed s dometom od 70 do 120 kilometara i najvećom brzinom od 45 km/h. Namijenjen je svakodnevnim gradskim vožnjama, a cijena mu počinje od 18.264 dinara (oko 5300 eura).

Gradski model Bee je mali dvosjed s dometom od 70 do 120 kilometara, najvećom brzinom od 45 km/h, a cijena mu kreće od 5300 eura foto: Bako Motors

Nisu jedini u Africi

Operativni direktor Khaled Habaieb rekao je za CNN da tvrtka dizajnira i treći model, X-Van, koji će imati mjesta za dva putnika i veći teretni prostor. Više od 40 posto dijelova svakog vozila proizvodi se lokalno — uključujući litij-željezo-fosfatne baterije i čelik. To, dodaje Habaieb, pomaže stvaranju novih radnih mjesta u regiji.

Na svjetskoj razini, i druge startup tvrtke poput američke Aptera Motors razvijaju automobile s ugrađenim solarnim panelima. Njihova pokrivenost panelima i domet su veći, ali su takva vozila i znatno skuplja, s cijenama od oko 30.000 dolara naviše. Bako Motors želi popuniti prazninu na afričkom tržištu, nudeći povoljnije rješenje.

Na afričkom tržištu električne mobilnosti već djeluju veći igrači poput BasiGo, koji upravlja flotom električnih autobusa u Keniji i Ruandi, te Spiro, jednog od vodećih dobavljača električnih motocikala, prisutnog u sedam afričkih zemalja. Ipak, Bako Motors se izdvaja upravo po korištenju solarne energije.

Počela gradnja tvornice

“To je zaista dobra ideja jer pomaže produžiti domet električnog vozila”, kaže Bob Wesonga iz Africa E-Mobility Alliance, istraživačkog centra za e-mobilnost. “Jedna od najvećih prepreka širem prihvaćanju EV-a bila je ‘anksioznost zbog dometa’. Ako vozaču možete reći da baterija omogućuje 250 kilometara vožnje, ali solarni paneli to mogu produljiti za dodatnih 50 kilometara, to im daje sigurnost da se odluče za električno vozilo.”

Iako je Bako Motors trenutačno još mali proizvođač, tvrtka je nedavno započela gradnju druge, veće tvornice u Tunisu, koja bi trebala biti otvorena krajem 2026. godine. Cilj im je proizvoditi do 8000 vozila godišnje za tržišta Afrike, Bliskog istoka i Europe.

“Na afričkom tržištu postoji potencijal za oko milijun vozila godišnje”, kaže Siala. “Naš je cilj zauzeti 5 do 10 posto tog tržišta.“

Dodaje da će sljedećih pet do deset godina biti ključne za prijelaz na električnu mobilnost:

“Moramo se pripremiti za tu tranziciju i ponuditi povoljne i kvalitetne proizvode za afričke građane.”