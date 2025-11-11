Renault se oprostio od menadžera koji je dogovorio partnerstvo s Nissanom i preuzimanje Dacije

Renault Grupa s dubokom je tugom primila vijest o smrti Louisa Schweitzera, predsjednika i glavnog izvršnog direktora Grupe od 1992. do 2005. godine, u dobi od 83 godine. Bio je počasni predsjednik Grupe.

„U ime Renault Grupe želim odati počast Louisu Schweitzeru, vizionarskom i hrabrom vođi čija su predanost i visoki standardi pridonijeli modernizaciji i internacionalizaciji Grupe. U tom se smislu posebno ističu predstavljanja čuvenih modela kao što su Twingo i Megane, preuzimanje Dacije te stvaranje strateškog saveza Renault-Nissan. Gospodin Schweitzer zalagao se i za humanističku viziju poslovanja – onu u kojoj se gospodarski uspjeh prepliće s društvenom odgovornošću. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i najbližima”, izjavio je Jean-Dominique Senard, predsjednik Upravnog odbora Renault Grupe.

„S velikom sam tugom primio vijest o smrti Louisa Schweitzera koji je našu tvrtku vodio s vizijom i odlučnošću. Pod njegovim je vodstvom Renault Grupa prošla kroz velike preobrazbe, a danas s ponosom nosi pečat njegove strateške vizije koja je usmjerila njezin razvoj. U ime svih naših zaposlenika želim odati počast uspomeni na tog iznimnog čovjeka i izraziti iskrenu sućut njegovoj obitelji i bližnjima”, rekao je François Provost, glavni izvršni direktor Renault Grupe.

Vizija širenja na tržišta u razvoju

Louis Schweitzer rođen je 8. srpnja 1942. u Ženevi. Studirao je na Sciences Po Paris, a potom na Državnoj školi za javnu upravu (ENA) koju je završio 1970. godine. Svoju karijeru započeo je kao financijski inspektor, što je jedna od najuglednijih pozicija u francuskoj državnoj službi.

Od 1984. do 1986. bio je šef kabineta Laurenta Fabiusa, tadašnjeg premijera Francuske. To mu je političko iskustvo omogućilo da se nađe u središtu francuske izvršne vlasti te mu otvorilo vrata industrijskog svijeta.

Godine 1986. pridružio se Renault Grupi, najprije kao glavni financijski direktor, a potom kao zamjenik glavnog izvršnog direktora.

Godine 1992. preuzeo je dužnost predsjednika i glavnog izvršnog direktora Grupe, naslijedivši Raymonda Levyja.

Godine 1996., Grupa je privitizirana je pod njegovim vodstvom, a 1999. godine pokrenuo je strateški savez s Nissanom, što je označilo prekretnicu u povijesti Grupe. Louis Schweitzer bio je i inicijator preuzimanja Dacije 1999. godine, s odvažnom strateškom vizijom stvaranja pouzdanog automobila po vrlo niskoj cijeni za tržišta u razvoju.

Godine 2005. povukao se s mjesta predsjednika Grupe.

Louis Schweitzer nositelj je Velikog križa Legije časti.