Države članice EU-a odustaju od 74 milijarde eura neiskorištenih zajmova za oporavak od covida

Do isteka roka za korištenje novca preostalo je manje od sedam mjeseci, isplaćena je tek polovica predviđenih zajmova, a osam država znatno je smanjilo planirano zaduživanje.

Države članice EU-a odustale su od mogućnosti da povuku 74 milijarde eura povoljnih zajmova iz fonda za oporavak, budući da su poteškoće u trošenju sredstava i pad kamatnih stopa smanjili privlačnost postpandemijske inicijative osmišljene za poticanje gospodarskog rasta.

Prema podacima Europske komisije, do isteka roka za trošenje novca ostalo je manje od sedam mjeseci, a isplaćena je tek polovica predviđenih zajmova, dok je osam država znatno smanjilo planirano zaduživanje, piše Financial Times.

Španjolska, drugi najveći korisnik europskog fonda za oporavak nakon Italije, odustala je od 60,5 milijardi eura od ukupno 83 milijarde eura zajmova koji su joj bili na raspolaganju. Rumunjska, Poljska, Češka, Portugal, Cipar, Slovenija i Belgija odlučile su se odreći ukupno 13 milijardi eura iz svojih kreditnih alokacija.

Teško pronalaze odgovarajuće projekte

Time je ukupno zaduživanje država kroz taj instrument smanjeno na 217 milijardi eura, odnosno oko 65 posto od izvorno ponuđenih 385 milijardi eura. Ministri financija EU-a, koji se sastaju u utorak, trebali bi potvrditi ove izmjene.

Fond, dogovoren 2020. godine, predstavlja jednokratni instrument zajedničkog zaduživanja u iznosu od 800 milijardi eura, kojim se sredstva isplaćuju u zamjenu za ulaganja i provedbu reformi, a sastoji se otprilike od polovice zajmova i polovice bespovratnih sredstava.

Države su znatno spremnije posegnuti za ukupno 359 milijardi eura bespovratnih sredstava iz inicijative NextGeneration EU, koja se ne moraju vraćati. Slab interes za zajmove dijelom proizlazi iz poteškoća s kojima su se neke članice suočile u pronalaženju projekata u javnom ili privatnom sektoru koji zadovoljavaju kriterije za financiranje.

Iako su sredstva počela pristizati 2021. godine, države članice moraju ih potrošiti do kraja kolovoza ili ih gube.

Pad troškova zaduživanja

Dodatni razlog odustajanja od zajmova jest rast kamatnih stopa i smanjenje razlike između troškova zaduživanja država članica i same Europske komisije. Zbog toga zaduživanje na razini EU-a postaje manje atraktivno u odnosu na nacionalno zaduživanje.

Troškovi zaduživanja vlada u Španjolskoj i Italiji, dvjema zemljama eurozone s najvišim razinama javnog duga, nedavno su pali na najnižu razinu u odnosu na Njemačku u posljednjih 16 godina, što odražava veću fiskalnu disciplinu u Madridu i Rimu.

Države koje i dalje imaju više troškove zaduživanja od Europske komisije, uključujući Španjolsku, smatraju da su marginalne uštede koje proizlaze iz najvišeg kreditnog rejtinga EU-a (AAA) nedovoljne da bi opravdale zahtjevne uvjete povezane s tim zajmovima.

