Francuski Mistral na pragu milijarde eura prihoda, ali i dalje daleko iza američkih AI divova

Tvrtka izrasta u ključnog europskog AI igrača u trenutku kada se sve glasnije govori o potrebi za neovisnošću od američkih tehnoloških kompanija.

Francuski developer generativne umjetne inteligencije Mistral ove bi godine mogao prvi put premašiti prihod od milijardu eura, najavio je glavni izvršni direktor Arthur Mensch na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu. Iako bi takav rezultat dodatno učvrstio Mistral kao jednog od vodećih europskih AI igrača, tvrtka bi i dalje znatno zaostajala za američkim konkurentima poput OpenAI-ja i Anthropica, u sektoru koji se još uvijek bori s profitabilnošću.

“Do kraja godine trebali bismo prijeći granicu od milijardu eura”, rekao je Mensch za Bloomberg TV. Istodobno je istaknuo da će Mistral ove godine vjerojatno potrošiti sličan iznos na napredne računalne čipove i infrastrukturu nužnu za razvoj i rad AI modela. Tvrtka, dodao je, razmatra i mogućnosti preuzimanja, iako nije želio otkriti više detalja o potencijalnim akvizicijama ili tržištima.

U rujnu je Mistral prikupio 1,7 milijardi eura svježeg kapitala, a među ključnim ulagačima našao se i nizozemski tehnološki div ASML. Ta je investicijska runda procijenila tvrtku na 11,7 milijardi eura, čime se Mistral svrstao među najvrjednije europske AI kompanije, iako je ta vrijednost i dalje daleko ispod procjena američkih tehnoloških giganata, koje se mjere u stotinama milijardi dolara.

U aktualnom geopolitičkom i tehnološkom kontekstu, Mistralovo europsko porijeklo moglo bi se pokazati strateškom prednošću. Pitanje tehnološke suverenosti sve je prisutnije u raspravama europskih čelnika, osobito u svjetlu pojačanih napetosti između Europe i Sjedinjenih Država, koje su se ove godine u Davosu dodatno zaoštrile zbog izjave predsjednika Donalda Trumpa o želji da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom.

“Ključno je da u nekim od najvažnijih područja našeg gospodarstva i društva ne ovisimo o jednoj državi ili jednoj kompaniji”, poručila je u Davosu povjerenica Europske komisije za digitalna pitanja Henna Virkkunen.