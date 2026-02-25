Građani upisali 606 milijuna eura vrijednih trezoraca

U prvom krugu najnovijeg upisa trezorskih zapisa, više od 17.600 građana je za trezorce ročnosti 364 dana upisalo više od 606 milijuna eura, dok ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja, što uključuje i prihvaćene ponude institucionalnih investitora u drugom krugu, doseže više od 827,7 milijuna eura, izvijestili su iz Ministarstva financija.

Datum izdanja trezorskih zapisa bit će 26. veljače, a datum dospijeća 25. veljače 2027. godine. Pritom, godišnja stopa prinosa za trezorce koje su uplatili građani iznosi 2,60 posto. Građani su uplaćivali za jedan trezorac 974,73 eura, a po dospijeću će dobiti tisuću eura, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 25,27 eura.

Prema objavljenim konačnim uvjetima izdanja, 17.664 građana je kupilo 606.463 trezoraca, za što su izdvojili više od 591,1 milijuna eura, navodi se dalje u priopćenju.

U utorak su trezorce u drugom krugu mogli upisati i institucionalni ulagači, a ostvareni nominalni iznos upisa je premašio 221,3 milijuna eura. Institucionalni ulagači će ostvariti nižu stopu prinosa, 2,15 posto, izvijestili su iz Ministarstva financija.



U protekle tri godine, ovo je bilo 19. izdanje vrijednosnih papira države koje su mogli kupiti građani, od toga 16. serija trezorskih zapisa. Građani tako trenutno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu su kroz dosadašnja izdanja sudjelovali s više od 417 tisuća ponuda ukupne vrijednosti 14,3 milijardi eura.

Dosadašnjim izdanjima “narodnih” vrijednosnih papira, građanima je tako usmjereno više od 348 milijuna eura kamata, zaključuje se u priopćenju.