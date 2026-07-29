Grupacija Đuro Đaković s dobiti od 4,4 milijuna eura

Grupacija Đuro Đaković u prvom polugodištu ove godine ostvarila je konsolidiranu dobit od 4,4 milijuna eura, a ostvaren je i pozitivan operativni rezultat s EBITDA-om od 7,4 milijuna EUR, dok su ukupni konsolidirani prihodi iznosili 71,2 milijuna eura, objavila je u srijedu ta tvrtka u financijskom izvješću.

Konsolidirana dobit manja je u odnosu na prvo lanjsko polugodište za 14,5 posto, ukupni prihodi porasli su za 0,7, a rashodi za 1,9 posto.

Ključni element poslovanja Grupacije Đuro Đaković je tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila, navodi se u izvješću.

Unutar te tvrtke, u drugom tromjesečju 2026. godine nastavljena je proizvodnja za vagone Slnps (prijevoz željezničkih pragova) i za vagone Facnpps (prijevoz šljunka) kao i za vagon Tagnpps (prijevoz žitarica).

Također je uvedena nova proizvodna linija za proizvodnju donjih postolja vagona za kupca iz Italije.

Osim komercijalnog širenja u segmentu transporta, društvo je također ojačalo svoj komercijalni tim i za segment obrane.

Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo Grupacije Đuro Đaković, ostvarilo je polugodišnju dobit u visini od 161 tisuće eura.

Društvo Đuro Đaković Strojna obrada ostvarilo je gubitak u iznosu 117 tisuće eura, dok je Đuro Đaković Energetika i infrastruktura poslovala pozitivno s neto dobiti od 700 tisuća eura, kaže se u izvješću.