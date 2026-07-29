Neto dobit Tokić Grupe u prvom polugodištu 2,7 milijuna eura

Regionalni distributer autodijelova i opreme, Tokić Grupa u prvih šest mjeseci ostvarila je neto dobit od 2,7 milijuna eura, što je rast od osam posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, izvijestili su iz te grupe u srijedu.

Grupa je u tom razdoblju imala prihode od 126,6 milijuna eura, što predstavlja rast od 12 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Operativna dobit (EBITDA) porasla je 11 posto, na 9,4 milijuna eura.

U odnosu na isto razdoblje lani, u prvoj polovini 2026. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti porasli su s 1,7 milijuna eura na 6,5 milijuna eura, naveli su u priopćenju.

Predsjednik Uprave Tokić Grupe Ivan Šantorić ocjenio je da da su ostvareni polugodišnji rezultati u skladu s planovima Grupe, te da dokazuju otpornost njihovog poslovnog modela.

“Posebnu težinu rezultatima daje činjenica da su ostvareni u razdoblju složenih geopolitičkih okolnosti i tijekom jedne od najvećih tehnoloških i strateških transformacija u povijesti Grupe. Kompanija je u svibnju uspješno implementirala novi ERP-sustav, čime je unaprijedila učinkovitost poslovnih procesa te upravljanje podacima, a vrlo važan iskorak realiziran je potpisivanjem ugovora o dugoročnom najmu jednog od najmodernijih logističko-distributivnih centara u ovom dijelu Europe. Ove investicije stvaraju čvrste temelje za održiv rast Grupe u budućnosti“, naglasio je Šantorić.

Grupa je, navodi se u priopćenju, nastavila širiti i modernizirati svoju prodajnu mrežu otvaranjem novih centara u Ivanić Gradu, Daruvaru i Požegi. Dodatno je osnažena regionalna prisutnost preseljenjem prodavaonica u Novoj Gradiški i Ptuju, u veće i modernije prostore, na boljim lokacijama i s većim zalihama dijelova, dok je dodatno proširena i najveća poslovnica u Ljubljani.

Tokić Grupa je krajem lipnja ove godine imala više od 1.400 zaposlenih.