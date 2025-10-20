Gucci prodao odjel za ljepotu francuskom kozmetičkom divu za četiri milijarde eura

Prodaja predstavlja značajan korak u smanjenju duga, koji je krajem lipnja iznosio 9,5 milijardi eura, uz dodatnih šest milijardi eura dugoročnih obveza po osnovi zakupa, što je izazvalo zabrinutost među investitorima.

Iz Keringa, vlasnika Guccija, u nedjelju su poručili da su postigli dogovor o prodaji odjela za ljepotu tvrtki L’Oréal za četiri milijarde eura, što predstavlja značajnu promjenu strategije novog izvršnog direktora Luce de Mea, koji nastoji smanjiti visoki dug luksuzne grupe i ponovno se usredotočiti na njezin osnovni modni biznis.

Prema ugovoru, francuski kozmetički div L’Oréal preuzet će Keringovu liniju mirisa Creed, kao i prava na razvoj mirisa i kozmetičkih proizvoda pod modnim markama Gucci, Bottega Veneta i Balenciaga, u okviru ekskluzivne 50-godišnje licence, piše CNBC.

Licencu za Gucci mirise trenutno drži tvrtka Coty, a novi 50-godišnji ugovor s L’Oréalom započet će nakon isteka tog ugovora, što analitičari očekuju 2028. godine.

Prodaja predstavlja značajan korak u smanjenju Keringovog neto duga, koji je krajem lipnja iznosio 9,5 milijardi eura, uz dodatnih šest milijardi eura dugoročnih obveza po osnovi zakupa, što je izazvalo zabrinutost među investitorima.

Stopirano preuzimanje Valentina

Ova odluka također označava veliki zaokret De Mea, manje od dva mjeseca nakon što je preuzeo vodstvo kompanije, dok poništava jednu od najvećih strateških promjena svog prethodnika Françoisa-Henrija Pinaulta, čija obitelj kontrolira grupu. Kering je svoj beauty odjel osnovao 2023. nakon što je kupio proizvođača parfema Creed za 3,5 milijarde eura u pokušaju diverzifikacije i smanjenja ovisnosti o brendu Gucci, koji donosi većinu profita. No, grupa se borila s rastom poslovanja te je u prvoj polovici godine zabilježila operativni gubitak od 60 milijuna eura.

Tvrtka se također suočava s padom rasta svog najvećeg brenda, Guccija, koji je snažno pogođen usporavanjem potražnje na ključnom kineskom tržištu. Prihod Guccija u posljednjem prijavljenom tromjesečju pao je na godišnjoj razini, čime se povećao pritisak na Kering da smanji zaduženost i izbjegne daljnja sniženja kreditnog rejtinga.

Tvrtka je također odgodila plan o potpunom preuzimanju talijanskog modnog brenda Valentino, te planira prodaju dijela svojih nekretnina radi prikupljanja gotovine.

Najveća akvizicija L’Oréala

L’Oréal, najveći svjetski proizvođač kozmetike, već proizvodi popularne parfeme pod markom Yves Saint Laurent nakon što je prava na taj brend otkupio od Keringa za 1,15 milijardi eura 2008. godine. Dvije kompanije također su najavile osnivanje zajedničkog poduzeća za pružanje luksuznih iskustava i usluga klijentima.

Ova akvizicija bit će najveća u povijesti L’Oréala, veća čak i od kupnje australskog brenda Aesop za 2,5 milijarde dolara u 2023. Transakcija bi trebala biti dovršena u prvoj polovici 2026. godine.