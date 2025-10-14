Otkriveno tko će upravljati Armanijevim modnim nasljeđem i odlučiti o njegovoj budućnosti

Ključnu ulogu u Armanijevu planu nasljeđivanja ima Zaklada Giorgio Armani Foundation, a nju će voditi Pantaleo Dell’Orco, dugogodišnji partner i bliski suradnik preminulog dizajnera.

Zaklada Giorgio Armani Foundation, ključna za budućnost talijanske modne kuće i njezinu planiranu prodaju, bit će pod vodstvom Pantalea Dell’Orca, dugogodišnjeg partnera i bliskog suradnika preminulog dizajnera, koji će preuzeti ulogu predsjednika, pokazuje dokument koji je Reuters dobio u utorak.

Dell’Orco je naslijedio najveći udio u tvrtki i glavna glasačka prava nakon što je Armani preminuo prošlog mjeseca. Prema dokumentaciji zaklade, do koje je Reuters došao putem zahtjeva za pristup informacijama, on će voditi upravni odbor zajedno s jednim od Armanijevih nećaka i trojicom neovisnih članova.

Zaklada ima ključnu ulogu u Armanijevu planu nasljeđivanja. Njegova oporuka otkrila je iznenađujuću odluku o postupnoj prodaji modnog carstva potencijalnim kupcima, među kojima su LVMH, L’Oréal i EssilorLuxottica, ili o mogućem izlasku na burzu.

Poznati talijanski dizajner preminuo je 4. rujna u dobi od 91 godine. Tvrtku je ostavio svojim nasljednicima i Zakladi Giorgio Armani, koju je osnovao 2016. godine i kojom je sam predsjedao do smrti.

Zaklada kontrolira 30 posto glasačkih prava unutar njegova poslovnog carstva i osnovana je kako bi sačuvala Armanijevo nasljeđe. Dell’Orco, njegov životni i poslovni partner, već sada drži 40 posto glasačkih prava luksuzne grupacije. Uz njega će u odboru sjediti i nećak Andrea Camerana, koji posjeduje 15 posto glasačkih prava.

Ipak, većinu u odboru čine nečlanovi obitelji: bankar Irving Bellotti iz Rothschilda (koji je već bio direktor), odvjetnik Andrea Silvestri iz tvrtke Legance te milanska javna bilježnica Elena Terrenghi.