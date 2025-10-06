Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit

Guccijev potez kojim se nova kolekcija odmah nakon revije pojavljuje u trgovinama prilično je rijedak u modnoj industriji, a do sada su ga povremeno koristili tek manji brendovi poput Jacquemusa i Burberryja.

Guccijev pristup “vidi sada, kupi sada” za prvu kolekciju novog dizajnera Demne, koji iskorištava novi val uzbuđenja oko brenda kako bi ponovno privukao kupce u trgovine nakon godina slabih prodajnih rezultata, pokazuje prve znakove uspjeha, pokazuju podaci.

Demna je prošlog mjeseca ukrao pažnju na Milanskom tjednu mode, kada je dan prije službene premijere na društvenim mrežama objavio slike svoje prve Gucci kolekcije – u stilu zvjezdane filmske premijere, što je vrlo neuobičajen potez. Dan nakon događaja prepunog slavnih, Gucci je ponovno prekršio industrijske konvencije, učinivši nove proizvode s milanske revije odmah dostupnima u deset vodećih prodavaonica diljem svijeta, i to do 12. listopada, piše Reuters.

Velike modne kuće obično se drže strogog kalendara – kolekcije prikazuju mjesecima prije nego što komadi stignu u trgovine. No, Guccijev ubrzani pristup već pokazuje prve rezultate kada je riječ o povećanom prometu u trgovinama u Sjedinjenim Državama, prema podacima o posjećenosti koje je prikupio Placer.ai, a Reutersu ih dostavio Colliers.

U Guccijevoj trgovini na Rodeo Driveu u Los Angelesu, jednoj od lokacija gdje su dostupni novi proizvodi, broj posjetitelja rastao je iz dana u dan tijekom četiri dana nakon milanske revije 23. rujna, a tjedni promet porastao je za 53 posto u odnosu na prethodni tjedan. U njujorškoj trgovini u Wooster Streetu tjedna posjećenost porasla je za 19 posto, dok je ukupni broj posjetitelja Guccijevih trgovina u SAD-u dosegnuo najvišu razinu u tri tjedna upravo tijekom vikenda nakon Demnine revije.

Kreativni direktor Guccija Demna povukao je neobičan potez koji bi trebao pomoći slavnoj talijanskoj modnoj kući da vrati stari sjaj foto: Profimedia

Dvogodišnji pad prodaje

Gucci i njegova matična kompanija Kering odbili su komentirati podatke o interesu kupaca za novu kolekciju.

Uspjeh nove kolekcije Demne, koji se javno predstavlja samo jednim imenom, mogao bi biti ključni korak u oživljavanju posrnulog Guccijevog brenda koji čini većinu prodaje i profita francuskog konglomerata Kering. Novi izvršni direktor Keringa Luca de Meo i čelnica Guccija Francesca Bellettini, oboje nedavno imenovani na pozicije, pod pritiskom su da preokrenu dvogodišnji pad prodaje.

Guccijev prihod pao je za 25 posto u odnosu na prethodnu godinu u posljednjem izvještajnom tromjesečju, a promet u trgovinama nastavio je padati i ove godine, rekla je Bellettini u srpnju, dok je još bila zamjenica izvršnog direktora Keringa.

Vratiti mlade i imućne kupce

Guccijev potez kojim se nova kolekcija odmah nakon revije pojavljuje u trgovinama prilično je rijedak u modnoj industriji, a do sada su ga povremeno koristili tek manji brendovi poput Jacquemusa i Burberryja. Ipak, ovakav izravan komercijalni test ima smisla, smatra Laure Anne Chansel, profesorica modnog marketinga na poslovnoj školi EIML u Parizu. “Kakvu je priču brend u posljednje vrijeme ispričao? Pa, ne baš neku”, rekla je.

Chansel dodaje kako Gucci mora iskoristiti trenutni val pažnje koji je nastao nakon razdoblja neizvjesnosti, izazvanog odlaskom prethodnog kreativnog direktora Sabata de Sarna u veljači.

Nova kolekcija, koja će širu distribuciju doživjeti u siječnju, otkriva i smjer komercijalne strategije brenda koji pokušava ponovno pridobiti mlađe i manje imućne kupce koji su se zbog gospodarske nesigurnosti povukli iz luksuzne potrošnje. Luksuzna industrija, koja se trenutačno nalazi u stagnaciji, mora ponovno osvojiti te potrošače koji su se okrenuli od brendova nakon što su oni naglo povisili cijene kako bi se usredotočili na ultrabogatu klijentelu.