HANFA potpisala Memorandum o razumijevanju s Komisijom za vrijednosne papire FBiH

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (KVP) potpisale su novi sporazum o suradnji, kojim su pored tržišta kapitala obuhvaćeni i mirovinski fondovi za čiji su nadzor nadležne obje potpisnice.

Sporazum su potpisali predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman i predsjednik KVP-a Adnan Zukić. Kako se navodi u priopćenju Hanfe objavljenom u ponedjeljak, predviđena je i tehnička suradnja u sklopu koje će Hanfa podržati KVP u prilagodbi europskim regulatornim i nadzornim standardima.

BiH se prilagođava europskom regulatornom okviru

“Ovaj sporazum predstavlja novo i šire poglavlje u našoj suradnji s kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za Hanfu je on više od formalnog dokumenta – on pokazuje našu iskrenu spremnost i želju da iskustvom i znanjem pomognemo susjedima na njihovu putu prilagodbe europskom regulatornom okviru”, izjavio je tom prilikom Žigman.

Riječ je o proširenju dosadašnje suradnje započete još 2004., kada je potpisan prvi sporazum o suradnji, a koji se odnosio samo na područje tržišta kapitala.

“Uvjeren sam da će Memorandum o razumijevanju označiti novo poglavlje kako u odnosima dviju institucija, tako i u razvoju tržišta kapitala u Federaciji BiH, pa i cijeloj državi jer nam je namjera da ga unaprijedimo primjenjujući u nadzoru nad aktivnostima sudionika na tržištu vrijednosnih papira znanja i iskustva koja će nam kolege iz Hrvatske prenijeti tijekom implementacije Memoranduma”, istaknuo je Zukić.