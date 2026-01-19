HNB: Financijska imovina hrvatskoga gospodarstva 507 milijarde eura

Financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg tromjesečja 2025. iznosila je 507 milijardi eura, što je za 19,8 milijardi više u razdoblju od godine dana, dok su financijske obveze dosegnule 532 milijarde eura, uz skok na godišnjoj razini za 24,3 milijarde, podaci su Hrvatske narodne banke (HNB).

Na kraju trećeg tromjesečja 2025. financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 507 milijardi eura, što je povećanje od 17,6 milijardi u tom tromjesečju i povećanje od 19,8 milijardi u razdoblju od godine dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 532 milijarde eura, a povećale su se za 12,1 milijardu u tromjesečju odnosno za 24,3 milijarde eura u razdoblju od godine dana, objavio je HNB.

U odnosu na BDP, financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg lanjskog tromjesečja iznosila je 560 posto godišnjeg BDP-a, što je povećanje od 7,4 postotna boda u tom tromjesečju i smanjenje od 17 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana.

Istodobno, pokazala je HNB-ova statistika, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP povećale su se za 0,6 postotnih bodova u tromjesečju, dok su se u razdoblju od godinu dana smanjile za 13,7 postotnih bodova te su na kraju trećeg tromjesečja 2025. dosegnule razinu od 587 posto godišnjeg BDP-a.

Time je, ističu iz HNB-a, zaustavljen trend smanjivanja stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP zbog manjeg rasta njihove vrijednosti u odnosu na rast tromjesečnog BDP-a.