Ima rekordne prihode i 16 milijuna posjetitelja godišnje, ali ni nakon 30 godina nije vratio uloženi novac

Unatoč rekordnim rezultatima, Disney još nije uspio vratiti 4,2 milijarde dolara uloženih u Disneyland Paris, svoj najveći i najambiciozniji europski projekt.

Više od tri desetljeća nakon otvaranja, Disneyland Paris i dalje predstavlja jednu od najambicioznijih Disneyjevih međunarodnih investicija, ali i jednu od najskupljih. Unatoč tome što je danas najuspješnije Disneyjevo odredište izvan Sjedinjenih Država, kompanija još nije uspjela vratiti oko 4,2 milijarde dolara uloženog kapitala, pokazuju analize financijskih izvješća.

Zabavni kompleks otvoren je 1992. godine nedaleko od Pariza, a danas privlači oko 16 milijuna posjetitelja godišnje. U njegovu sastavu nalaze se dva tematska parka, a krajem ožujka otvoreno je i najveće proširenje u povijesti resorta; nova zona inspirirana filmskim hitom Frozen, dio investicijskog ciklusa vrijednog 2,5 milijardi dolara.

Poslovni rezultati pokazuju da Disneyland Paris nikada nije bio snažniji. U poslovnoj godini zaključenoj krajem rujna 2025. prihodi su porasli 8,4 posto i dosegnuli rekordne četiri milijarde dolara, čime je pariški resort nadmašio sve ostale Disneyjeve parkove izvan američkog tržišta. Neto dobit gotovo se utrostručila i dosegnula rekordnih 304 milijuna dolara, piše The Guardian. No iza današnjih uspjeha krije se desetljećima duga financijska borba.

Skupi europski eksperiment

Kada je Disney početkom devedesetih odlučio izgraditi europsku verziju Disneylanda, cilj nije bio samo otvoriti još jedan zabavni park. Kompanija je željela osigurati golemo zemljište kako bi dugoročno blokirala potencijalnu konkurenciju. Rezultat je bio kompleks koji se danas prostire na više od 2200 hektara, površini koja odgovara gotovo petini Pariza.

Takva ambicija zahtijevala je i golem kapital. Ukupni troškovi izgradnje dosegnuli su gotovo pet milijardi dolara, no najveći dio financiran je zaduživanjem. Gotovo 60 posto investicije pokriveno je bankarskim kreditima, dok je Disney u početnoj fazi uložio relativno skroman iznos vlastitog kapitala. Upravo će taj model financiranja godinama opterećivati poslovanje.

Posjetitelji promatraju kako prolaze alegorijska kola Pepeljuge tijekom parade na glavnoj ulici u Disneylandu Paris foto: Bertrand Guay/AFP

Problemi su počeli gotovo odmah nakon otvaranja. Francuski posjetitelji kritizirali su visoke cijene ulaznica, zabranu alkohola u restoranima i snažan američki utjecaj u iskustvu koje je trebalo privući europsku publiku. Već godinu dana nakon otvorenja uprava je upozoravala da dugovi ugrožavaju opstanak projekta.

Desetljeća gubitaka

Od 1992. godine Disneyland Paris ostvario je neto dobit u samo 13 poslovnih godina. Ukupni akumulirani gubici premašili su 3,7 milijardi dolara. Projekt su dodatno pogodili nepovoljni događaji. Park je otvoren usred europske recesije, drugi park pokrenut je nakon terorističkih napada 11. rujna, a 2016. zabilježen je rekordni gubitak nakon terorističkih napada u Parizu koji su snažno pogodili turizam. Disney je tijekom godina više puta spašavao poslovanje dokapitalizacijama, refinanciranjem dugova i otkupom imovine.

Konačni zaokret dogodio se 2017. godine kada je kompanija otkupila sve preostale dioničare, povukla Euro Disney s burze i preuzela potpunu kontrolu nad poslovanjem. U proces restrukturiranja uloženo je dodatnih 1,7 milijardi dolara. Nakon toga resort je napokon krenuo prema stabilnoj profitabilnosti.

Ukupno je Disney tijekom 34 godine u Disneyland Paris uložio približno 6,8 milijardi dolara. Unatoč rekordnim rezultatima posljednjih godina, kompanija još uvijek nije vratila sav uloženi kapital.

Strateška imovina

Resort je tijekom cijelog razdoblja isplatio samo jednu dividendu, i to davne 1993. godine. Prihodi od licenci, naknada za korištenje Disneyjevih likova i upravljačkih usluga dosegnuli su oko 2,4 milijarde dolara, što pokriva manje od polovice ukupnog ulaganja.

Ipak, u Disneyju Disneyland Paris ne promatraju samo kroz prizmu financijskog povrata.

Svake godine milijuni posjetitelja dolaze u izravan kontakt s Disneyjevim filmovima, likovima i brendovima, što resort pretvara u jedan od najmoćnijih marketinških alata kompanije. Upravo zato, iako investicija još nije ostvarila puni financijski povrat, Disneyland Paris ostaje strateška imovina koja Disneyju donosi nešto što je teško precizno izmjeriti u bilanci – globalni utjecaj i dugoročnu snagu brenda.