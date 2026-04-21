Investitori jure u Singapur: Poznata braća kupila neboder za dvije milijarde dolara

Akvizicija dolazi usred procvata tržišta nekretnina, koje privlači globalne investitore u potrazi za sigurnim utočištem zbog rastućih geopolitičkih napetosti i krize na Bliskom istoku.

IOI Properties Group, pod kontrolom malezijskih milijardera, braće Lee Yeow Chor i Lee Yeow Seng, kupuje vrhunsku poslovnu zgradu u Singapuru za 2,5 milijardi singapurskih dolara (2 milijarde američkih dolara), šireći svoje poslovanje u jeku procvata nekretninskog tržišta u jednom od najskupljih svjetskih tržišta.

Developer uvršten na burzi Bursa Malaysia preuzet će 100 posto udjela u Asia Square Toweru 2, smještenom u središtu financijske četvrti Marina Bay, od CapitaLand Integrated Commercial Trusta. Neboder od 46 katova premium je poslovna zgrada s 72.343 četvorna metra poslovnog prostora, a među ključnim zakupcima su japanska banka Mizuho i njemački Allianz. Ova akvizicija dodatno će ojačati prisutnost IOI Propertiesa u singapurskom CBD-u, nadopunjujući portfelj koji već uključuje IOI Central Boulevard Towers i South Beach Tower.

Najveće investicije u osam godina

“Ova akvizicija odražava kontinuirano uvjerenje IOI Properties Groupa u vrhunsku imovinu u Singapuru, koja nudi stabilne i ponavljajuće prihode potkrijepljene snažnim tržišnim temeljima”, izjavio je izvršni direktor grupe Lee Yeow Seng. Nakon dovršetka transakcije u trećem kvartalu ove godine, IOI Properties će u Singapuru upravljati imovinom vrijednom 7,5 milijardi američkih dolara, s ukupno 2,6 milijuna četvornih stopa poslovnog prostora za iznajmljivanje. Posao dolazi u trenutku kada je CapitaLand zasebno objavio kupnju trgovačkog centra Paragon u četvrti Orchard Road za 3,9 milijardi singapurskih dolara (2,9 milijardi američkih dolara).

Procvat tržišta nekretnina u Singapuru privlači investitore u potrazi za sigurnim utočištem usred rastućih geopolitičkih napetosti. Prema konzultantskoj kući CBRE, investicije u hotele, uredske i maloprodajne nekretnine porasle su 18 posto na 25 milijarde američkih dolara u 2025., što je najviša razina u osam godina, potaknuta nižim kamatnim stopama. U veljači je Frasers Property, pod kontrolom tajlandskog milijardera Charoena Sirivadhanabhakdija, kupio dio trgovačkog centra Centrepoint na Orchard Roadu za 290 milijuna američkih dolara, otvarajući prostor za budući razvoj.

IOI Properties kontinuirano širi poslovanje u Singapuru, gdje je obitelj Lee među najvećim vlasnicima komercijalnih nekretnina. U rujnu je kupila preostalih 50 posto udjela u kompleksu South Beach od City Developmentsa Kweka Leng Benga za 620 milijuna američkih dolara.

Nekretnine i palmino ulje

Braća planiraju pokrenuti dva REIT fonda, jedan u Maleziji i jedan u Singapuru, između ove i sljedeće godine. Ukupna vrijednost imovine procjenjuje se na oko osam milijardi dolara, uključujući oko dvije milijarde dolara nekretnina u Maleziji. IOI Properties planira prikupiti dvije milijarde ringita (500 milijuna dolara) uvrštavanjem malezijskog REIT-a u četvrtom kvartalu 2026., dok paralelno priprema i uvrštenje REIT-a za singapursku imovinu u iduće dvije godine.

S ukupnim bogatstvom od 8,5 milijardi dolara, braća Lee ubrajaju se među najbogatije u Maleziji. Sinovi su pokojnog Lee Shin Chenga, koji je izgradio uspješno poslovno carstvo u industriji palminog ulja i nekretnina prije smrti 2019. Lee Yeow Chor vodi poslovanje s palminim uljem kroz IOI Corp, dok njegov mlađi brat Yeow Seng upravlja nekretninskom kompanijom.

