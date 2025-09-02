Jedan od najvrjednijih europskih fintecha konačno ide u IPO, planira prikupiti 1,3 milijarde dolara

Klarna i neki od njezinih ulagača planiraju prodati 34,3 milijuna dionica u IPO-u, a očekuje se da će se cijena kretati između 35 i 37 dolara po dionici.

Švedski fintech Klarna namjerava prikupiti čak 1,27 milijardi dolara u svojoj dugo očekivanoj inicijalnom javnom ponudom dionica (IPO) u SAD-u, pokazala je regulatorna prijava u utorak.

Tvrtka, koja već godinama planira uvrštenje na burzu u New Yorku, pauzirala je svoje planove u travnju zbog nestabilnih globalnih tržišta, nakon što su Sjedinjene Države pod predsjednikom Donaldom Trumpom najavile opsežne carine prema glavnim trgovinskim partnerima. Klarna i neki od njezinih ulagača planiraju prodati 34,3 milijuna dionica u IPO-u, a očekuje se da će se cijena kretati između 35 i 37 dolara po dionici.

Pružatelj usluge “kupi sada, plati kasnije” privukao je pažnju ulagača nakon što mu je vrijednost skočila s 5,5 milijardi na 46,5 milijardi dolara u samo dvije godine, nakon tri kruga financiranja između sredine 2020. i 2021.

Klarna je podnijela zahtjev za uvrštenje na Newyoršku burzu pod oznakom KLAR.

Glavni su pokrovitelji izdanja Goldman Sachs, J.P. Morgan i Morgan Stanley.