Jedna od najslavnijih momčadi Formule 1 dobiva nove vlasnike – vrijednost joj skače na 3,46 milijarde eura

Mumtalakat i CYVN Holdings otkupit će manjinske udjele u McLaren Racingu, koji su u vlasništvu MSP Sports Capitala i drugih investitora, i tako donijeti iznimne povrate investitorima koji su pomogli spasiti kompaniju tijekom pandemije.

Vlasnici McLaren Grupe – Mumtalakat, bahreinski državni investicijski fond, i CYVN Holdings, automobilska investicijska grupacija sa sjedištem u Abu Dhabiju, otkupit će 30 posto udjela u McLaren Racingu koji još ne posjeduju, čime bi ta dva zaljevska ulagača stekla potpuno vlasništvo nad kompanijom, piše Sky News i dodaje da bi sve već moglo biti finiširano u utorak.

Transakcija bi McLaren Racingu podigla vrijednost na tri milijarde funti, što bi samo potvrdilo oporavak poslovanja kompanije pod vodstvom izvršnog direktora Zaka Browna.

Vozač McLarena Oscar Piastri prošlog je vikenda pobijedio na VN Nizozemske u Zandvoortu, a McLaren ima gotovo nedodirljivu prednost u ovogodišnjem konstruktorskom prvenstvu Formule 1. Britanac Lando Norris nalazi se na drugom mjestu u poretku vozača, odmah iza svog australskog momčadskog kolege.

Investitori sve više zainteresirani za F1

Dogovorom će Mumtalakat i CYVN preuzeti udjele u McLaren Racingu koji su trenutačno u vlasništvu MSP Sports Capitala, Ares Investment Managementa, UBS O’Connora i nekoliko manjih dioničara.

MSP Sports Capital predvodio je dogovor objavljen 2020. godine o kupnji početnih 15-postotnog udjela u McLaren Racingu, čime je tvrtka tada bila procijenjena na 560 milijuna funti. Taj je dogovor osigurao hitno potrebni kapital čitavoj McLaren Grupi, čije je automobilsko poslovanje pandemija dovela u kritično stanje.

McLaren Grupa zatim je organizirala niz dokapitalizacija, prodaju odjela Applied Technologiesa te prodaju i povratni najam spektakularnog sjedišta u Surreyju kako bi ojačala bilancu.

McLaren Racing u vlasništvu je McLaren Groupa, dok McLaren Group Holdings – entitet u vlasništvu CYVN-a – posjeduje 100 posto McLaren Automotivea.

Sportski financijaši ističu da to dodatno potvrđuje rastući investitorski apetit za imovinom povezanu s Formulom 1. Aston Martin je u srpnju najavio prodaju svog udjela u istoimenoj F1 momčadi po procjeni od 2,4 milijarde funti. Također postoje špekulacije o budućnosti Red Bullova ulaganja u sport, kao i o dugoročnoj predanosti Ineosa Mercedesovoj F1 momčadi.

Neki od manjinskih investitora u McLaren Racing kupili su udjele 2021. i također će ostvariti značajnu dobit od prodaje McLaren Grupi. Mumtalakat će, prema insajderima, nakon otkupa manjinskih dioničara zadržati kontrolni udio u McLaren Racingu.

IPO još na čekanju

Bankari već godinama spominju mogućnost javne ponude McLarena, no njegova ponavljana potreba za financiranjem privatnih dioničara i izazovi u opskrbnom lancu, koji su usporili oporavak, znače da je IPO vjerojatno udaljen još nekoliko godina.

Tijekom pandemije COVID-19 tvrtka je bila prisiljena na sveobuhvatnu restrukturaciju koja je uključivala otpuštanje stotina zaposlenika.

Osnovana 1963. od strane Brucea McLarena, ova grupacija zauzima jedno od najznačajnijih mjesta u povijesti motosporta.