Kako preuzeti kontrolu nad dugovima prije nego što postanu problem

Kreditna zaduženost građana u godinu dana porasla je za 3,2 milijarde eura, dok nešto manje od 200 tisuća građana i dalje ima blokirane račune. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se mnogi financijski problemi mogu izbjeći ili riješiti na vrijeme uz više financijskog znanja i odgovorno upravljanje dugovima.

Iako se Hrvatska prema svjetskim pokazateljima ne ubraja među najzaduženije zemlje, podaci pokazuju da se građani i poduzeća iz godine u godinu sve više oslanjaju na kredite. Istodobno, velik broj građana i dalje teško podnosi financijske šokove, a dio njih završava s blokiranim računima ili dugotrajnim problemima s otplatom dugova.

Prema Global Debt Monitoru za prvo tromjesečje 2026., koji su objavili Institut međunarodnih financija (IIF) i Ujedinjeni narodi, Hrvatska se nalazi na 37. mjestu svjetske ljestvice zaduženosti kućanstava. Dug kućanstava iznosi oko 7600 eura po stanovniku, što je znatno manje nego u razvijenijim europskim gospodarstvima.

Krediti rasli 3,5 puta brže od inflacije

No domaći podaci pokazuju da zaduženost raste. Prema podacima Hrvatske narodne banke, tijekom 2025. godine kreditna zaduženost kućanstava povećala se za 13 posto, odnosno za čak 3,2 milijarde eura. Ukupan dug građana dosegnuo je približno 27 milijardi eura. Istodobno su rasli i krediti poduzećima, koji su dosegnuli 17,5 milijardi eura.

Najveći dio novog zaduživanja odnosio se na stambene kredite, koji su porasli za 15,5 posto, dok su gotovinski krediti bili veći za oko 11 posto. Zanimljivo je da su krediti rasli približno tri i pol puta brže od stope inflacije, unatoč regulatornim mjerama kojima se nastojalo usporiti kreditiranje.

Kada dug preraste u problem

Rast kreditne aktivnosti sam po sebi nije negativan jer krediti građanima omogućuju kupnju nekretnina, obrazovanje ili pokretanje poslovnih aktivnosti. Problem nastaje kada se financijske obveze počnu gomilati brže od mogućnosti njihove otplate.

Takve situacije i dalje pogađaju velik broj građana. Prema podacima Fine, 31. svibnja ove godine blokirane račune imalo je 194.640 građana s ukupnom glavnicom duga od 3,1 milijardu eura. Istodobno je bilo blokirano i 13.770 poslovnih subjekata čija je glavnica duga iznosila 425 milijuna eura.

Financijska pismenost: Znamo osnove, ali često donosimo loše odluke

Koliko su građani spremni nositi se s financijskim izazovima pokazuje i istraživanje Hanfe o financijskoj pismenosti građana.

Pozitivno je što 68 posto građana navodi da pažljivo vodi računa o svojim financijama, dok njih 56 posto redovito prati osobnu potrošnju.

Međutim, rezultati pokazuju i određene slabosti. U posljednje dvije godine neki financijski proizvod ugovorilo je 54 posto građana, ali čak 26 posto njih pritom nije razmatralo alternativne ponude. Tek 41 posto građana detaljno se informira prije ugovaranja financijskih usluga.

Istraživanje pokazuje i da financijska otpornost hrvatskih kućanstava nije osobito velika. Svaki drugi građanin ne bi mogao podmiriti iznenadni trošak u visini jednog mjesečnog prihoda. Oko dvije trećine kućanstava, odnosno 68 posto, nakon gubitka glavnog izvora prihoda moglo bi financirati životne troškove najviše tri mjeseca.

Odnos prema novcu također otkriva podijeljene stavove. Četvrtina građana priznaje da živi za danas ne razmišljajući previše o budućnosti, dok 43 posto ima dugoročniji pogled. Trećina ispitanika radije troši novac odmah nego da ga štedi za budućnost.

Kako preuzeti kontrolu

Financijski stručnjaci često naglašavaju da je prvi korak prema rješavanju problema s dugovima suočavanje sa stvarnim stanjem. Upravo to ističe i Fina u edukativnoj brošuri “Kako preuzeti kontrolu nad dugovanjima“.

Građanima se savjetuje da provjere sva dugovanja, razvrstaju ih prema hitnosti te što prije kontaktiraju vjerovnike kako bi pokušali dogovoriti obročnu otplatu ili druge modele podmirenja duga. Važno je i ne pokušavati riješiti sve obveze odjednom, nego krenuti korak po korak i fokusirati se na dugove koji najviše opterećuju kućni budžet.

Za građane čiji su računi blokirani postoji mogućnost otvaranja zaštićenog računa, dok se u slučaju dugotrajnog dugovanja predlaže razmatranje postupka Stečaja potrošača. Sve informacije o svojim dugovanjima građani mogu besplatno provjeriti i putem e-Dugovanja na e-Građanima, gdje im je dostupan uvid u iznos duga, pripadajuće kamate, pregled vjerovnika te mogućnost otvaranja i zatvaranja zaštićenog računa.

Informiranost kao najbolja zaštita

Podaci pokazuju da Hrvatska nije među najzaduženijim zemljama svijeta, ali trend rasta kreditne aktivnosti, broj blokiranih građana i razina financijske pismenosti upozoravaju da dio građana i dalje teško upravlja osobnim financijama.

Zato stručnjaci naglašavaju da je najbolja zaštita od prezaduženosti pravovremeno informiranje, razumijevanje financijskih proizvoda i aktivno upravljanje vlastitim novcem.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Finom po najvišim profesionalnim standardima.