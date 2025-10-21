Konsolidirana devetomjesečna dobit Zagrebačke banke 443 milijuna eura

Zagrebačka banka ostvarila je u prvih devet mjeseci ove godine 443 milijuna eura konsolidirane dobiti nakon oporezivanja, što je za 13 milijuna eura ili 2,9 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, objavila je Zagrebačka banka u utorak.

Poslovni prihodi iznose 789 milijuna eura i veći su na godišnjoj razini za šest milijuna eura odnosno 0,8 posto.

Neto prihod od kamata iznosi 519 milijuna eura i smanjen je za 25 milijuna eura ili 4,6 posto.

Neto prihod od provizija i naknada iznosi 194 milijuna eura i povećan je za 21 milijuna eura tj. 12,1 posto.

Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 76 milijuna eura i veći su za 10 milijuna eura u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine.

Imovina grupe Zagrebačke banke iznosi 28,24 milijarde eura i veća je za 2,29 milijardi eura ili 8,8 posto na međugodišnjoj razini.

Neto krediti i predujmovi komitentima iznose 15,28 milijardi eura, uz međugodišnje povećanje za 1,61 milijardu eura odnosno 11,8 posto, najvećim dijelom u kreditima pravnim osobama i stanovništvu.

Depoziti komitenata od 21,77 milijardi eura veći su za 1,02 milijarde eura tj. 4,9 posto.

Povećanje od 1,02 milijarde eura ili 4,9 posto ostvareno je ponajprije rastom depozita stanovništva.

Depoziti kreditnih institucija iznose 1,48 milijuna eura i povećani su za 647 milijuna eura ili 77,9 posto.