Konsolidirani dug opće države krajem lipnja iznosio gotovo 51 milijardu eura
Ukupni dug opće države na kraju ovogodišnjeg lipnja iznosio je 50,93 milijarde eura, što je za 1,8 milijardi ili 3,7 posto više nego u odnosu na kraju lipnja 2024., objavila je Hrvatska narodna banka (HNB).
Ukupni dug na kraju lipnja dosezao je tako 57,5 posto BDP-a ili 1,8 postotnih bodova manje nego prije godinu dana. Usporedbe radi, na kraju lipnja 2024. njegov udjel u BDP-u bio je 59,3 posto. Smanjenje udjela javnog duga u BDP-u ponajviše je bilo pod utjecajem nominalnog rasta BDP-a.
U odnosu na kraj prvog tromjesečja, konsolidirani dug opće države veći je za 0,3 milijarde eura ili 0,6 posto, konačni su podaci HNB-a.
Postani dio Forbes zajednice
Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.