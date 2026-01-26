Mirovinski fondovi članovima zaradili 11,3 milijarde eura

Rast obveznih mirovinskih fondova (OMF) nastavlja se i u 2025. godini, a članovima su od početka rada zaradili 11,3 milijarde eura.

Kretanja na dioničkim tržištima u 2025. bila su pretežito pozitivna, potaknuta ublažavanjem inflacijskih pritisaka i prilagodbama monetarne politike vodećih središnjih banaka. Obveznička tržišta zabilježila su oporavak, osobito u segmentu državnih vrijednosnih papira, što je pridonijelo uravnoteženju portfelja institucionalnih ulagatelja.

U takvim okolnostima, i nakon iznimno dobrih 2023. i 2024. godine, mirovinski fondovi nastavili su ostvarivati rekordne prinose, pa su u 2025. godini ostvarili godišnje prinose koji spadaju među najbolje od početka njihovog rada.

“Na kraju 2025. godine obvezni mirovinski fondovi su pod upravljanjem imali imovinu ukupne vrijednosti 26,5 milijardi eura, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 3,2 milijarde eura ili 13,9 %. Najbitnija poruka je da smo od osnutka za naše članove zaradili 11,3 milijarde eura”, rekao je Kristijan Buk, predsjednik Uprave Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i predsjednik UMFO-a.

Imovina obveznih mirovinskih fondova

“U najliberalnijoj kategoriji A, fondovi su 2025. godine ostvarili prosječan prinos od 15,99 %, odnosno prosječno 8,44 % od osnivanja. U kategoriji B godišnji prinos je iznosio 8,83 %, a prosječan prinos od osnivanja sada iznosi 5,54 %. Za kategoriju C prinos je u 2025. godini iznosio 2,08 %, dok je prosječan godišnji prinos od osnivanja 3,25 %”, rekao je Buk.

Svi obvezni mirovinski fondovi 31.12. 2025. imali su više od 2,4 milijuna članova, što je 66 tisuća članova više nego krajem 2024. godine. U najbrojnijoj B kategoriji krajem 2025. godine bilo je više od 1,8 milijuna članova, odnosno njih 75 %, kategorija A brojala je 522 tisuće, odnosno 22 %, dok je u kategoriji C bilo 82 tisuće članova, odnosno 3 %.

Ulaganja svih OMF-ova u obveznice na kraju 2025. godine iznosila su 14,9 milijardi eura, što je činilo 56,2 % ukupne imovine. Zastupljenost ulaganja u dionice na godišnjoj razini bilježi značajan rast, pa su ova ulaganja na kraju prosinca dosegnula 6,5 milijardi eura, odnosno 24,4 % imovine OMF-ova, dok su godinu dana ranije činila 23,1 % imovine. Od ukupnih ulaganja u dionice u 2025., domaće dionice činile su 14,0 %, a strane dionice 10,4 % imovine OMF-ova.

Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,8 milijardi eura, odnosno 10,7 % imovine. Udio ulaganja u alternativne investicijske fondove, domaće i strane, povećao se s 511 milijuna eura u prosincu 2024. godine na 612 milijuna eura krajem 2025. godine. Novac i depoziti činili su na kraju 2025. godine 6,4 % imovine, odnosno 1,7 milijardi eura, dok su godinu ranije činili 4,1 % imovine, odnosno 955 milijuna eura.

Na godišnjoj razini vidljivo je i povećanje ulaganja OMF-ova u domaće dionice, obveznice i ostale financijske instrumente: krajem 2024. godine ta su ulaganja iznosila 14,7 milijardi eura, na kraju 2025. godine dosegnula su 15,7 milijardi eura, što predstavlja rast od 6,8 %.

“U 2025. naši fondovi su bili na razini ili iznad prosječnih prinosa, međutim mi jesmo konzervativnije pozicionirani od naše konkurencije, što znači da u ove protekle tri godine jesmo ostvarivali nešto niže prinose. Tako smo prošle godine u kategoriji A ostvarili 8,6%, u kategoriji B 4,4% i u kategoriji C nešto ispod 2 posto”, rekao je Gordan Šumanović, predsjednik Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Rosa Marić, predsjednica Uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima istaknula je kako su prošle godine ostvarili dobre prinose.

“Jako smo ponosni na to, kategorija A nam je ostvarila preko 18 posto prinosa, kategorija B nešto više od 11 i kategorija C nešto ispod 2,5 posto. Što se tiče očekivanja za ovu godinu, pozitivni su, iako smo svjesni da postoje rizici koji se mogu dogoditi poput geopolitike, Trumpa i njegovih carina.”

“Prinosi svih naših fondova bili su jako dobri. Generalno su dobri zbog toga što su dionička tržišta svuda u svijetu išla gore. Također, pozitivan je razvoj članstva u dobrovoljnim fondovima, broj ljudi koji se učlanio se povećao u prošloj godini. Ljudi sve više znaju da moraju štediti za sebe. Sve više se učlanjuju online, što je isto jako pozitivno. Za ovu godinu postoji strah jer je prošla godina bila treća godina zaredom da su tržišta rasla. Općenito, mislim da su naši rezultati jako dobri”, rekao je Petar Vlaić, predsjednik Uprave Erste Plavog mirovinskog fonda.

Dobrovoljna mirovinska štednja

“Imamo gotovo pola milijuna članova, Ukupna neto imovina dobrovoljnih fondova krajem 2025. godine iznosila je 1,66 milijardi eura. Drago mi je raste broj članova i imovina pod upavljanjem, svaki od nas se treba brinuti za svoju mirovinu i sa trećim stupom na način da samostalno ulaže”, istaknuo je Kristijan Buk.

Prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova na godišnjoj razini kretali su se od 1,6 % do 16 %. Kod strukture ulaganja ODMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice – 52,2 % imovine, a zatim dionice – 28,2 %, te investicijski fondovi – 9,7 %.

Dodajmo kako su krajem 2025. mirovinska osiguravajuća društva (MOD) proširila su ponudu korisnicima mirovina iz drugog stupa, omogućivši uz postojeće mirovine s usklađivanjem i izbor mirovina bez usklađivanja (indeksirane i neindeksirane mirovine). Prema podacima REGOS-a, tijekom protekle godine u MOD-ove je iz obveznih mirovinskih fondova preneseno oko 196,5 milijuna eura, dok se izraženiji rast uplata očekuje nakon 2027. godine, kada u mirovinu počinje odlaziti prva brojnija generacija obveznika drugog stupa – više od 30.000 osoba godišnje.

Prema podacima mirovinskih osiguravajućih društava, na dan 31. prosinca 2025. godine, prosječan udio korisnika koji su u oba MOD-a odabrali mirovinu bez usklađivanja iznosio je oko 40 %. Ovi pokazatelji upućuju na stabilan razvoj sustava isplate mirovina iz drugog stupa te potvrđuju važnost daljnjeg jačanja mogućnosti izbora u skladu s potrebama korisnika.