Najbogatija južnokorejska obitelj konačno podmirila rekordni porez na nasljedstvo

Porezna obveza vezana uz nasljedstvo Lee Kun-heea bila je pod povećalom tržišta zbog mogućeg utjecaja na vlasničku strukturu kompanije.

Obitelj koja stoji iza južnokorejskog korporativnog diva Samsunga dovršila je isplatu poreza na nasljedstvo u iznosu od 12 bilijuna wona (sedam milijardi eura), što je najveća takva isplata u povijesti zemlje.

Predsjednik tvrtke Lee Jae-yong i ostali članovi obitelji, uključujući njegovu majku Hong Ra-hee te sestre Lee Boo-jin i Lee Seo-hyun, taj su iznos platili u šest rata tijekom posljednjih pet godina.

Porezna obveza odnosi se na imovinu koju je ostavio pokojni predsjednik kompanije Lee Kun-hee, koji je preminuo u listopadu 2020.

Više nego sve godišnje uplate

Samsung je najveći južnokorejski chaebol, odnosno obiteljska poslovna grupacija, s djelatnostima koje obuhvaćaju elektroniku, tešku industriju, građevinarstvo i financijske usluge. Lee Kun-hee ostavio je bogatstvo vrijedno 15 milijardi eura, uključujući dionice, nekretnine i umjetničke zbirke.

U to vrijeme obitelj je poručila da je “plaćanje poreza prirodna dužnost građana”. Dio imovine Lee Kun-heea, uključujući umjetnine Pabla Picassa i Salvadora Dalíja, doniran je Nacionalnom muzeju Koreje i drugim kulturnim institucijama.

Samsung je u nedjelju potvrdio da je posljednja rata uplaćena, istaknuvši da taj iznos odgovara otprilike jednoj i pol godišnjoj ukupnoj naplati poreza na nasljedstvo u zemlji za 2024., piše BBC.

Pola uzima država

S poreznom stopom od 50 posto, Južna Koreja ima jedan od najviših poreza na nasljedstvo na svijetu Način na koji će obitelj podmiriti obvezu pažljivo su pratili investitori, jer je mogao utjecati na njihovu sposobnost zadržavanja kontrole nad Samsungom.

Bogatsvo obitelj Lee danas premašuje 45 milijardi dolara. Ono se više nego udvostručilo u posljednjih godinu dana, potaknuto snažnom potražnjom za računalnim čipovima iz globalne industrije umjetne inteligencije, što je podiglo tržišnu vrijednost Samsung Electronicsa.