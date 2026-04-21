Samsung SDI dogovorio višegodišnju proizvodnju baterija za Mercedes

Samsung SDI, jedan od najvećih proizvođača baterija, objavio je u ponedjeljak kako su potpisali višegodišnji ugovor s Mercedes-Benzom o isporuci baterija za električna vozila sljedeće generacije, što je njihova prva isporuka baterija za električne mercedese.

Ceremonija potpisivanja održana je u hotelu Andaz Seoul Gangnam, a prisustvovali su predsjednik i izvršni direktor Samsung SDI-ja Joo Sun Choi te izvršni potpredsjednik i voditelj globalne prodaje Han Jae Cho, kao i predsjednik Mercedes-Benz Grupe Ola Källenius, glavni tehnološki direktor Jörg Burzer te izvršni direktor Mercedes-Benz Korea Mathias Vaitl.

Prema ugovoru, Samsung SDI će isporučivati baterije visokih performansi za električna vozila sljedeće generacije Mercedes-Benza.

Baterije će koristiti visokoniklensku NCM kemiju (nikal, kobalt i mangan), što omogućuje visoku gustoću energije, dulji doseg vožnje, dug vijek trajanja i veliku snagu, uz vlastita sigurnosna rješenja Samsung SDI-ja.

Mercedes-Benz planira koristiti te baterije u budućim kompaktnim i srednje velikim električnim SUV-ima i coupe modelima, u sklopu strategije usmjerene na tržište električnih vozila nove generacije.

Uz ovaj ugovor o isporuci, dvije kompanije planiraju proširiti stratešku suradnju u području mobilnosti budućnosti, uključujući zajednički razvoj tehnologije baterija sljedeće generacije.

“Ovo partnerstvo spaja inovativni DNK obje kompanije”, rekao je predstavnik Samsung SDI-ja, dodavši: “Značajno je jer je Samsung SDI osigurao narudžbu baterija usmjerenu na jačanje svoje pozicije na globalnom tržištu električnih vozila.”

Hrvatski Rimac Technology početkom mjeseca je objavio kako su dogovorili proizvodnju baterija za BMW-ov model i7 u svojim pogonima. Osim s njima, surađuje s drugim premium markama, pri čemu je masovnu proizvodnju dogovorio s Porscheom i Ceerom.