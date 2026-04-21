BMW osim s Rimcem oko proizvodnje baterija surađuje i sa Zagrebačkim sveučilištem

BMW Grupa i Zagrebačko sveučilište surađuju u području proizvodnje baterijskih ćelija od 2024. godine, a sada su najavili projekt koji će primjenjivati modele umjetne inteligencije.

Dva tjedna nakon što je objavljeno kako će Rimac proizvoditi baterije za BMW-ovu električnu limuzinu i7, BMW Grupa objavila je detalje projekta na kojem surađuju sa Zagrebačkim sveučilištem. Preciznije, BMW Grupa i Regionalni centar izvrsnosti za robotsku tehnologiju (CRTA) Sveučilišta u Zagrebu nastavljaju unaprjeđivati zajednička istraživanja u proizvodnji baterijskih ćelija.

Istraživački projekt “Insight” razvijat će i primjenjivati praktične AI modele za optimizaciju proizvodnje baterijskih ćelija u BMW Grupi. Projekt obuhvaća cijeli lanac vrijednosti baterijskih ćelija: od proizvodnje elektroda do završnog testiranja i interno razvijenog izravnog recikliranja.

Projekt Insight će uštediti vrijeme i materijal

U Centru kompetencija za baterijske ćelije (BCCC) u Münchenu BMW Grupa razvija baterijske ćelije za buduće generacije visokonaponskih baterija. U sklopu tog procesa provodi se velik broj testnih serija koje po svojoj prirodi zahtijevaju značajna ulaganja vremena i materijala. Istodobno, ta testiranja zauzimaju proizvodnu opremu i laboratorijske kapacitete. Upravo tu na scenu stupa istraživački projekt “Insight”: njegova mreža umjetne inteligencije koristi postojeće podatke iz testiranja, kao i podatke u stvarnom vremenu iz tekuće proizvodnje, kako bi precizno predvidjela procesne parametre i performanse baterijskih ćelija. Kao rezultat toga, trajanje i broj testnih serija mogu se značajno smanjiti, uz zadržavanje ili poboljšanje kvalitete. Na taj način novorazvijeni AI sustavi smanjuju potrebne količine materijala i vremena u pojedinim procesnim koracima za više od 50 posto.

Modeli predviđanja iz istraživačkog projekta ne samo da smanjuju broj testnih serija, već pomažu i u završnom odobravanju baterijskih ćelija. Nakon početnog punjenja na kraju proizvodnje, ćelije se moraju skladištiti određeno vrijeme na točno definiranim temperaturama prije nego što se mogu ugraditi u kućište baterije. Ta faza, koja se naziva i “karantena”, zahtijeva odgovarajuće skladišne kapacitete. Međutim, AI sustavi razvijeni u sklopu projekta mogu unaprijed provesti potpunu analizu baterijskih ćelija, čime bi se ovaj procesni korak u budućnosti mogao u potpunosti ukloniti.

BMW-u istraživanja i ljudi, znanstvenicima primjena u praksi

Od pokretanja projekta 2024. godine, BMW Grupa i Sveučilište u Zagrebu razvijaju zajednička rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji za poboljšanje proizvodnje baterijskih ćelija. U tu svrhu doktorandi i studenti Sveučilišta u Zagrebu prikupljaju i strukturiraju dostupne proizvodne podatke te ih koriste za izradu AI modela koji mogu prepoznati specifične obrasce. Ti modeli potom daju predviđanja koja dodatno optimiziraju proizvodne performanse, kvalitetu i troškove. “Radimo na skaliranju novorazvijenih AI modela iz prototipskog okruženja”, objašnjava Christian Siedelhofer, voditelj razvoja tehnologije litij-ionskih baterijskih ćelija u BMW Grupi. Jedna od mogućnosti bila bi njihova primjena kod proizvođača ćelija. “Također ispitujemo u kojoj su mjeri ovi modeli prikladni za dodatne primjene unutar naše proizvodne mreže.”

Sveučilište u Zagrebu u projekt unosi stručnost iz strojarstva, elektrotehnike i računarstva. Kontinuirana razmjena znanja koristi objema stranama: Sveučilište omogućuje BMW Grupi pristup najnovijim istraživačkim rezultatima, dok doktorandi i studenti imaju priliku primijeniti svoja teorijska znanja u praksi.

Još jedan aspekt suradnje je razvoj mladih talenata. “Naš zajednički projekt potiče interes doktoranada i studenata za umjetnu inteligenciju i baterijske ćelije te za uzbudljiv rad u našim centrima kompetencija za baterijske ćelije”, kaže Stefan Kerscher, voditelj razvoja tehnologije baterijskih ćelija u BMW Grupi. “Drago nam je kada se mladi talenti odluče za karijeru u našoj kompaniji.” Suradnja studentima pruža intenzivno mentorstvo i priliku za širenje profesionalne mreže unutar industrije, čime povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada i otvaraju si izvrsne karijerne mogućnosti. Suradnja BMW Grupe i Sveučilišta u Zagrebu jača inovacijski potencijal i konkurentnost obje strane.