Milan Nedeljković bit će novi predsjednik Uprave BMW-a

Milan Nedeljković naslijedit će Olivera Zipsea na čelu BMW-a nakon što on ode u mirovinu. Nakon djetinjstva u Srbiji i školovanja u inozemstvu, Nedeljković je cijelu karijeru proveo u BMW-u postepeno se uspinjući na ljestvici.

Milan Nedeljković od 14. svibnja 2026. godine preuzet će poziciju predsjednika Uprave BMW-a na kojoj je od 2019. godine bio Oliver Zipse. Nedeljković je iste godine postao članom Uprave BMW-a odgovoran za sektor proizvodnje.

Nakon djetinjstva u Srbiji, Nedeljković je studirao mehaničko inženjerstvo na MIT-u u SAD-u te potom doktorirao na Tehničkom sveučilištu u Münchenu. Odma nakon toga zaposlio se kao pripravnik u BMW-u. S godinama je mijenjao lokacije rada i preuzimao nove pozicije, no svo to vrijeme ostao je vjeran BMW-u.

Zipse ostao u tvrtki i nakon roka za umirovljenje

“Milan Nedeljković uvjerava svojom strateškom vizijom, snažnim sposobnostima provedbe i poduzetničkim načinom razmišljanja. Zalaže se za vrlo fokusirano upravljanje resursima — bilo financijskim ili ekološkim”, rekao je Nicolas Peter, predsjednik Nadzornog odbora BMW-a. “Milan Nedeljković nadahnjuje ljude idejama, okuplja ih oko zajedničkih vrijednosti i time ih motivira na postizanje vrhunskih rezultata. To je ključna liderska kvaliteta za održavanje uspješnog puta BMW Grupe u ovom razdoblju transformacije.”

Godine 2023. mandat Olivera Zipsea na mjestu predsjednika Uprave BMW-a produljen je iznad uobičajene dobne granice za umirovljenje do 2026. Nakon toga, on će, prema planu, napustiti Upravu nakon Glavne skupštine 13. svibnja 2026., čime će zaključiti ukupno 35 godina rada u BMW Grupi.

“Oliver Zipse dao je značajan doprinos BMW Grupi i zaslužuje našu iskrenu zahvalnost. Vodio je BMW kroz globalne krize poput pandemije COVID-19 i predstavlja Neue Klasse kao najveći strateški projekt u povijesti kompanije”, rekao je Peter. “Oliver Zipse uvijek je na prvo mjesto stavljao uspjeh BMW-a. Dosljedno je zauzimao jasan stav – čak i suočen s velikim vanjskim pritiscima – i na taj način održao kompaniju na pravom putu u turbulentnim vremenima.”

Mandat 56-godišnjeg Nedeljkovića će trajati do 2031. godine.

Martin Kimmich, predsjednik Globalnog radničkog vijeća i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, izjavio je: “Milan Nedeljković uživa veliko poštovanje i povjerenje zaposlenika BMW-a. Zajedno s njim radujemo se nastavku duge tradicije suradnje između radničkog vijeća i uprave kao temelja naše BMW priče o uspjehu.”