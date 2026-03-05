Audi i BMW u top 10 najprodavanijih marki novih automobila u Hrvatskoj

Škoda je u veljači bila najprodavanija marka, a njezina Octavija najprodavaniji model. SUV-ovi i Crossoveri i dalje dominiraju ljestvicom top 20 najprodavanijih modela, baš kao i hibridni modeli u ukupnoj prodaji. Električni modeli u ovoj godini drže 3,9 posto udjela, što se može zahvaliti poticajima.

Promocija plus objavila je podatke o novoregistriranim automobilima u Hrvatskoj u veljači 2026. godine. Vodeća marka je Škoda sa 745 prodanih automobila, odnosno 15,32 posto tržišta. Drugo mjesto drži Volkswagen s 568 komada. Na trećem i četvrtom su Suzuki (389) i Toyota (314) koji ove godine očito imaju dobre rezultate, dok je peta Dacia (277). Slijede Hyundai (272), Opel (267), Audi (228), Kia 196) i BMW (186). Audi i BMW i prošle godine bile su najprodavanije premium marke, no osma i deseta pozicija predstavljaju mali napredak u odnosu na prošlu godinu.

Niz se nastavlja s još 34 marke. Kad su u pitanju najprodavaniji modeli, uvjerljivo prvo mjesto drži Škoda Octavia s 323 komada. To je ujedno i jedini automobil u limuzinskoj ili karavanskoj verziji u top 20 modela. Baš kao i prethodnih mjeseci, dominacija SUV-ova i Crossovera na tom popisu se nastavlja – Dacia Sandero (koja se nalazi na 5. mjestu) i Volkswagenov Golf (14. mjesto) jedini su uz Octaviju koji ne spadaju u tu kategoriju. Najpopularniji SUV-ovi i Crossoveri su Suzuki Vitara (242), VW T-Cross (179), Suzuki SX4 (139) i Opel Mokka (137).

Fiat prodao tek 16 automobila

Vrijeme će pokazati hoće li ove godine rasti udio SUV-ova iz C segmenta koju predviđaju u Geelyju, s obzirom na sve manje razlike u cijenama između tih modela i onih iz B segmenta. Najveći SUV u top 20 je Škoda Kodiaq koja pripada D segmentu. Ona dijeli sedmo mjesto s Hyundai Tucsonom sa 119 komada.

Kinezi nastavljaju proboj na hrvatsko tržište. Najbolje rezultate u veljači je imao BYD (17. mjesto i 93 komada), a slijede MG, Omoda, Geely, Jaecoo i drugi. Dok Kinezi rastu, zanimljivo je da neke nekoć popularne marke prolaze teške trenutke. Talijanski Fiat tek je na 33. mjestu s tek 16 prodanih automobila. Mjesec ranije bilo ih je tek pet.

Što se pogona tiče, u prva dva mjeseca 2026. godine najviše je bilo hibrida svih vrsta – 44,6 posto. Slijede benzinci s 36,9 posto. Dizelaša koje mnogi proizvođači već neko vrijeme i nemaju u ponudi bilo je 12,9 posto. Prema podacima 12 od 35 marki prodalo je dizelaše. Zahvaljujući poticajima porasla je i prodaja električnih automobila koji drže 3,9 posto udjela. Zadnji je LPG s 1,6 posto, no si podaci tu se odnose samo na Daciju.

U veljači je registriran i jedan novi Ferrari.