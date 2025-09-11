Najveća e-trgovina prikupit će 3,2 milijarde dolara prodajom obveznica – sve će uložiti u jednu stvar

Alibaba će ponuditi obveznicu s konverzijskom premijom od 27,5 do 32,5 posto iznad cijene svojih dionica uvrštenih u SAD-u. Obveznica će dospjeti 15. rujna 2032. i moći će se pretvoriti u dionice uvrštene na američkoj burzi.

Kineski e-trgovinski div Alibaba objavio je u četvrtak da planira prikupiti 3,2 milijarde dolara prodajom konvertibilne obveznice bez kupona, kako bi financirao međunarodnu ekspanziju i ojačao računalstvo u oblaku.

Prema podacima Dealogica, riječ je o najvećoj obveznici takve vrste ove godine, koja nadmašuje posao DoorDasha (DASH.O) vrijedan 2,75 milijardi dolara u svibnju. Alibaba je rekla da će gotovo 80 posto sredstava iskoristiti za širenje podatkovnih centara, nadogradnju tehnologije i poboljšanje usluga kako bi zadovoljila potražnju za cloud rješenjima. Ostatak će biti uložen u jačanje tržišne prisutnosti i učinkovitosti u projektima e-trgovine.

Tvrtka će ponuditi obveznicu s konverzijskom premijom od 27,5 do 32,5 posto iznad cijene svojih dionica uvrštenih u SAD-u, pokazuje term sheet koji je vidio Reuters. Obveznica će dospjeti 15. rujna 2032. i moći će se pretvoriti u dionice uvrštene na američkoj burzi.

Dionice tvrtke u Hong Kongu porasle su 2,3 posto na 146,1 HK$, nakon što su ranije pale čak 2,6 posto, prateći preokret referentnog indeksa Hang Seng. Dionice uvrštene u New Yorku pale su 2,2 posto u srijedu. Hongkonške dionice od početka godine porasle su 71,6 posto, dok su američke zabilježile rast od 71,1%.

Iskoristili zaduživanje za otkup svojih dionica

Ovaj tehnološki gigant jedan je od najvećih kineskih ulagača u umjetnu inteligenciju, obećavši ulaganja od 380 milijardi juana (49,4 milijardi eura) u sljedeće tri godine.

U izvještaju o tromjesečnim rezultatima prošlog mjeseca, Alibaba je navela da je umjetna inteligencija ključ širenja prihoda od cloud poslovanja, koje je snažno raslo unatoč tome što su ukupni prihodi podbacili u odnosu na procjene.

Regulatori u Hong Kongu počeli su dopuštati kompanijama zaobilaženje strogih pravila o izdavanju obveznica i otkupu dionica, nakon uspjeha transakcije Alibabe vrijedne pet milijardi dolara prošle godine.

Najveća kineska tehnološka kompanija u svibnju 2024. posudila je pet milijardi dolara uz gotovo nulte kamate kroz izdavanje duga koji se može pretvoriti u vlasnički udio, u najvećem konvertibilnom poslu s obveznicama ikad u azijsko-pacifičkoj regiji.

Potom je u idućim tjednima prihod iskoristila za otkup vlastitih dionica uvrštenih u New Yorku — koje su dotad pale za oko 75 posto u odnosu na vrhunac iz kasne 2020. Od tada su se dionice oporavile s otprilike 80 na oko 147 dolara — porast od više od 80 posto — potpomognute širim rastom kineskih dionica i brzim usponom AI kompanije DeepSeek, koja je potaknula globalni interes ulagača za kineski tehnološki sektor, piše Financial Times.

Investitori i bankari pohvalili su Alibabin dobro tempirani potez. Čini se da je njegov uspjeh glavni razlog odluke hongkonških regulatora da uvedu iznimke od pravila koja sprječavaju kompanije da istovremeno provode otkupe i koriste određene izvedene instrumente za zaštitu.

Dopuštenja i drugim kompanijama

Alibaba je provela transakciju na svojim američkim depozitarnim dionicama prije nego što je nadogradila svoje sekundarno uvrštenje u Hong Kongu na tzv. “dual primary” zajedno s New Yorkom. Da je imala dual primary status u vrijeme trgovine, bila bi podložna strožim pravilima HKEX-a i hongkonške Komisije za vrijednosne papire i terminske ugovore (SFC).

Dvoje ljudi upoznatih s poslom reklo je da su bili pozvani svjedočiti financijskim vlastima o detaljima strukture i odredbama unutar zakona o vrijednosnim papirima koje bi spriječile sličan dogovor tvrtke s primarnim uvrštenjem u Hong Kongu. Cilj je bio ponuditi lokalno uvrštenim kompanijama iste mogućnosti kakve je Alibaba imala zahvaljujući primarnom američkom uvrštenju, rekli su izvori.

U biltenima koje je HKEX objavio u studenom prošle godine i lipnju ove godine, lokalno uvrštene tvrtke pozvane su da se prijave za izuzeća koja bi im omogućila ovakve poslove, uključujući otkup dionica i opcijsku zaštitu.

Kineska video platforma Bilibili u svibnju je najavila izdavanje konvertibilnih obveznica vrijednih 690 milijuna dolara, koje su uključivale izuzeće za pokretanje istodobnog otkupa dionica. Chow Tai Fook Jewellery, pod kontrolom utjecajne hongkonške obitelji Cheng, dobio je odobrenje za istodobni otkup u sklopu konvertibilnog izdanja vrijednog 8,8 milijardi HK$.

“Od 2024. godine, burza je, nakon što je dobila odobrenje SFC-a, dopustila određenim izdavateljima da provode otkupe dionica ili call spread transakcije istodobno s izdavanjem konvertibilnih obveznica”, priopćio je SFC.

“SFC i burza pokazali su spremnost dopustiti nove strukture transakcija kada postoji valjano komercijalno opravdanje i adekvatne značajke za zaštitu integriteta tržišta.”

Prednosti konvertibilnih dionica

S obzirom na to da američke kamatne stope dulje ostaju visoke, azijske se kompanije masovno okreću konvertibilnim obveznicama kako bi došle do jeftinog financiranja ili refinancirale dug iz razdoblja nultih stopa. Citi očekuje da će azijsko izdavanje konvertibilnih obveznica izvan Kine dosegnuti rekord u 2025., navodeći podatke Dealogica prema kojima je do kraja kolovoza prikupljeno oko 21 milijarda dolara.

Osim što nude niži kupon, konvertibilne obveznice imaju i prednost što odmah ne razvodnjavaju vlasnički kapital tvrtke. Alibabine su obveznice izdane s kuponom od 0,5 posto, u usporedbi s američkim kamatnim stopama od 5,25–5,5 posto i prinosom na desetogodišnje američke obveznice iznad 4,3 posto.

Kako bi se zaštitila od rizika da njezine dionice brzo dosegnu konverzijsku cijenu i da obvezničari pretvore svoj dug u vlasnički kapital, Alibaba je potrošila 637,5 milijuna dolara od prikupljenog novca na opcijsku strategiju poznatu kao capped call, uobičajeni hedge koji koriste izdavatelji konvertibilnih obveznica.

Ova zaštita dala joj je call opciju — pravo na kupnju dionica — po cijeni od 105 dolara, što je bilo otprilike jednako konverzijskoj cijeni obveznica. Međutim, korist od te opcije bila je ograničena na cijenu od 161,60 dolara, što je pomoglo ograničiti trošak strategije.

Ukupni učinak bio je taj da, kada bi cijena dionica uvrštenih u New Yorku porasla iznad 105 dolara, umjesto da tvrtka mora izdavati nove dionice obvezničarima koji su se odlučili na konverziju, mogla je iskoristiti dobit od call opcija kako bi zadovoljila potražnju. To je značilo da se razina na kojoj je kompanija morala izdavati nove dionice podigla s premije od 30 posto na cijenu dionice u vrijeme izdavanja, prema Alibabinim prijavama, na premiju od 100 posto.

“Alibaba je pronicljiv korisnik tržišta kapitala — ovo je bila ideja predsjednika Alibabe Joea Tsaija“, rekao je jedan bankar uključen u transakciju.

Povoljan i pronicljiv posao

Da tvrtka sada proda kupljene dionice — umanjene za savjetničke naknade, kupone i neto trošak capped call opcija — dobit bi iznosila oko tri milijarde dolara, prema izračunima Financial Timesa. U računovodstvenim terminima, Alibabina dobit od otkupa dionica ne prikazuje se u profitu tvrtke, već povećava zaradu po dionici.

“Posao je bio vrlo povoljan i pronicljiv za Alibabu”, rekao je Sid Choraria, upravitelj portfelja u SC Marwaru i dioničar tvrtke. “S današnjom cijenom, taj otkup već je stvorio značajnu vrijednost po dionici za postojeće dioničare”.

Međutim, ako Alibabina cijena dionice poraste iznad 161,60 dolara do 2031., tada tvrtka više neće moći koristiti call opcije kako bi zadovoljila potražnju obvezničara za konverzijom, nego će morati razvodniti svoj vlasnički kapital, čime će se smanjiti dobit od transakcije.

Posao, koji su vodile banke uključujući JPMorgan, Citi i Morgan Stanley, također je pomogao Alibabi da se približi svom cilju otkupa dionica vrijednih 35 milijardi dolara do 2027. godine.