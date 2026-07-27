Najveći internetski trgovac brzom modom u minusu: U tri mjeseca izgubio 99 milijuna dolara

Uoči izlaska na burzu u Hong Kongu tvrtka se suočava sa slabijom prodajom u SAD-u i rastućim regulatornim pritiscima.

Internetski trgovac brzom modom Shein u prvom je tromjesečju 2026. zabilježio gubitak od 99 milijuna dolara, nakon što su prodaju pogodili ukidanje američkog carinskog izuzeća za male pošiljke i jednokratni računovodstveni trošak. Financijski rezultati objavljeni su u nacrtu prospekta za dugo očekivani izlazak kompanije na burzu u Hong Kongu.

Godinu ranije Shein je u istom razdoblju ostvario 395 milijuna dolara neto dobiti.

Pad dobiti i sporiji rast

Na rezultat je snažno utjecao jednokratni računovodstveni trošak od 328 milijuna dolara, povezan s revalorizacijom konvertibilnih povlaštenih dionica uoči izlaska na burzu.

Istodobno je poslovanje usporilo nakon što su Sjedinjene Države ukinule pravilo de minimis, koje je omogućavalo da pošiljke vrijedne do 800 dolara ulaze u zemlju bez carine. Shein navodi da njegovi proizvodi koji se isporučuju iz Kine sada podliježu carinama od 10 do 87,5 posto, zbog čega je tvrtka počela podizati cijene na američkom tržištu.

Prihodi u SAD-u pali su 14,3 posto, na 2,04 milijarde dolara, a udio američkog tržišta u ukupnim prihodima smanjio se na 22,5 posto.

Dodatni izazov predstavlja Europska unija, koja je ovog mjeseca uvela naknadu od tri eura na internetske pošiljke male vrijednosti izvan EU-a. Shein upozorava da bi učinak na europsko tržište mogao biti jednak ili čak veći nego u SAD-u.

Europa preuzela primat

Unatoč usporavanju, prihodi kompanije u 2025. porasli su osam posto, na 41,85 milijardi dolara, dok je neto dobit pala 38,7 posto, na 2,06 milijardi dolara.

Europa je prošle godine postala najveće Sheinovo tržište, s 35,4 posto ukupnih prihoda, dok je udio SAD-a nastavio padati. Prihodi iz ostatka svijeta također su nastavili rasti te sada čine više od 40 posto poslovanja.

Operativna marža pala je na 2,9 posto, sa 3,9 posto godinu ranije, uz rast troškova marketinga i logistike.

IPO nakon naeuspjeha u New Yorku i Londonu

Shein je početkom srpnja dobio odobrenje kineskog regulatora za izlazak na burzu u Hong Kongu, nakon što su planovi za uvrštenje u New Yorku i Londonu propali.

Reuters je ranije objavio da kompanija cilja valuaciju između 40 i 50 milijardi dolara, znatno manje od gotovo 100 milijardi dolara, koliko je vrijedila tijekom investicijskog kruga 2022. godine.

Prikupljena sredstva planira uložiti u razvoj tehnologije, jačanje brenda, međunarodno širenje i projekte društveno odgovornog poslovanja.