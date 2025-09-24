Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih osam mjeseci 1,4 milijarde eura. Tko ima najveći udio?

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prvih osam mjeseci ove godine iznosila je 1,36 milijardi eura, što je 7,3 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

U kolovozu 2025. u Hrvatskoj je poslovalo 14 društava za osiguranje. Od ukupne premije koju su naplatila 219,1 milijun eura se odnosilo na premiju životnih osiguranja, što je za 2,8 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, te 1,1 milijarda eura na premiju neživotnih osiguranja, što je na godišnjoj razini rast za 9,5 posto.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,5 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,6 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,4 posto) te zdravstveno osiguranje (8,6 posto).

Najveći tržišni udio Croatia osiguranja, slijedi Euroherc

Iznos likvidiranih šteta u prvih osam mjeseci 2025. iznosio je 781,1 milijun eura, što je 6,6 posto manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosilo se 241,2 milijuna eura ili 23,3 posto manje na godišnjoj razini, a na neživotno 539,9 milijuna eura, što je za 3,4 posto više u odnosu na prvih osam mjeseci 2024. godine.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 41,1 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,9 posto, zdravstveno osiguranje 12,4 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 8,3 posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji i dalje drži Croatia osiguranje, uz rast premije na godišnjoj razini za 9,7 posto, na 353 milijuna eura. Tržišni udio Croatia osiguranja je porastao s 25,3 posto, koliko je iznosio krajem kolovoza prošle godine, na 25,9 posto krajem kolovoza ove godine.

Drugo je Euroherc osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,8 posto te rastom naplaćene premije za 8,6 posto, na 174,4 milijuna eura. Slijedi Adriatic osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,35 posto te naplaćenom premijom od 168,6 milijuna eura, uz rast za 7,7 posto.

Četvrto mjesto drži Allianz Hrvatska, kojem je naplaćena premija na godišnjoj razini skočila za 3,5 posto, na 152,7 milijuna eura, uz tržišni udio od 11,2 posto. Peto je Wiener osiguranje, uz rast naplaćene premije na godišnjoj razini za 11,9 posto, na 112,8 milijuna eura, uz tržišni udio od 8,3 posto, podaci su iz Hanfinih tablica.