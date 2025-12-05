Netflix širi imperij: Pregovara o kupnji studija koji stoji iza Harryja Pottera i Igre prijestolja

Potencijalni dogovor pretvorio bi Netflix u vertikalno integriran medijski div, dajući mu jednu od najvrjednijih hollywoodskih zbirki filmsko-televizijskog sadržaja.

Netflix vodi ekskluzivne pregovore o kupnji filmskih i televizijskih studija Warner Bros Discoveryja, zajedno s njihovim streaming imovinama, nakon što je ponudio 28 dolara po dionici, rekao je izvor s izravnim saznanjima o razgovorima.

Matična kompanija HBO-a, koja već neko vrijeme razmatra strateške opcije, primila je drugu rundu ponuda ovaj tjedan nakon što su Netflix, Paramount Skydance i Comcast dali preliminarne prijedloge za preuzimanje. Netflix, koji se probio kao najviši ponuditelj, dao je ponudu koja je velikim dijelom u gotovini, izvijestio je ranije Reuters.

Ponuda od 28 dolara po dionici uspoređuje se s završnom cijenom Warner Bros Discoveryja od 24,54 dolara u četvrtak, te prijašnjom ponudom Paramounta od gotovo 24 dolara za sve imovine kompanije, uključujući i kabelske mreže poput CNN-a, TNT-a i TBS-a.

Strateški zaokret

Netflix se agresivno diverzificira izvan svog osnovnog modela pretplate kako bi stvorio nove izvore prihoda.

Potencijalni dogovor s Warner Brosom — čije franšize uključuju Harryja Pottera, Igru prijestolja i DC Comics — pretvorio bi Netflix u vertikalno integriran medijski div, dajući mu jednu od najvrjednijih hollywoodskih zbrirki filmsko-televizijskog sadržaja. Netflix bi dobio ekskluzivnu dugoročnu kontrolu nad premium intelektualnim vlasništvom, dok bi smanjio ovisnost o vanjskim studijima u trenutku širenja na gaming, live entertainment i šire potrošačke ekosustave.

Bloomberg News izvijestio je da je Netflix ponudio raskidnu naknadu od pet milijardi dolara u slučaju da regulatori blokiraju dogovor te da bi kompanije mogle objaviti sporazum u roku od nekoliko dana.

Paramountove optužbe

Vijest o mogućem preuzimanju potaknula je skupinu vodećih filmskih profesionalaca da pozovu američki Kongres na intervenciju ako Netflixova ponuda uspije, upozoravajući na nadolazeću ekonomsku i institucionalnu krizu u Hollywoodu, izvijestio je Variety.

Paramount je optužio Warner Bros da vodi nepravedan proces prodaje koji pogoduje Netflixu u odnosu na ostale ponuditelje, objavio je CNBC u četvrtak, pozivajući se na pismo novoosnovane medijske kompanije nakon spajanja.

“Snažno vas potičemo da ovlastite posebno povjerenstvo sastavljeno od direktora bez ikakvog privida pristranosti ili odanosti onima čiji bi se interesi mogli razlikovati od interesa dioničara”, stoji u pismu Paramountova pravnog tima.

U listopadu je uprava Warner Brosa odbila ponudu Paramounta od oko 60 milijardi dolara za cijelu kompaniju, nakon čega je pokrenut formalni proces prodaje imovine.