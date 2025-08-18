Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva

Zaboravite službenu statistiku – donosimo desetak ozbiljnih i manje ozbiljnih pokazatelja pomoću kojih možete provjeriti nove podatke o inflaciji i zaposlenosti.

U 2025., povjerenje u službene ekonomske podatke SAD-a, baš kao i povjerenje u mnoge druge institucije, urušava se — ne zato što su brojke dokazane kao netočne, već zato što ih je predsjednik Donald Trump iznenada pretvorio u politički lakmus test.

Nakon slabog izvještaja o zaposlenosti za srpanj i naknadnog smanjenja brojki za svibanj i lipanj, Trump je povukao potez “ubij glasnika” smijenivši povjerenicu Ureda za statistiku rada (BLS) Eriku McEntarfer, napisavši na Truth Socialu: “Po mom mišljenju, današnji podaci o zaposlenosti su NAMJEŠTENI kako bi republikanci, a i JA, ispali loši.”

Ekonomisti svih usmjerenja (uključujući i Trumpova vlastitog povjerenika BLS-a iz prvog mandata) inzistirali su da nema dokaza da je McEntarfer bila išta drugo osim predana i poštena profesionalka. Nema veze. Umjesto nje, Trump je nominirao E.J.-a Antonija, ekonomista iz Heritage Foundationa, čvrstog MAGA pristašu i kritičara BLS-a koji je jednom našalio da je “slovo L u akronimu agencije nijemo”.

Harvardski ekonomist Jason Furman, bivši Obamin savjetnik, prekršio je vlastito pravilo da ne komentira kandidate, rekavši da je Antoni “potpuno nekvalificiran”, “ekstremni partizan” i “prekid s desetljećima nestranačkih tehnokrata”. Rezultat: Trumpovi kritičari strahuju da će, ako Antoni bude potvrđen, brojke koje objavljuje BLS — a prati najvažnije ekonomske pokazatelje u zemlji, uključujući inflaciju, nezaposlenost i broj zaposlenih — biti namještene kako bi poduprle sve tvrdnje koje Trump iznosi o gospodarstvu. Trumpovi pristaše vjeruju da su već i ranije bile namještene.

Iako je ovakav napad predsjednika s vlastitom društvenom mrežom nešto novo, već dugo postoji mala industrija internetskih stranica koje promoviraju alternativne podatke o inflaciji. Oni gotovo uvijek tvrde da je inflacija viša od službenog podatka (njihova točnost obično je kratkotrajna). Isto vrijedi i za nezaposlenost — mnogi “kućni ekonomisti” neprestano tvrde da je stvarna stopa puno gora. Čak i BDP ima svoje skeptike koji će vam reći da smo u recesiji bez obzira na to što kaže Ured za ekonomske analize.

Ne morate biti čudak niti nepovjerljivi prema vladi da biste cijenili alternativne pokazatelje. Čak je i ekonomist Alan Greenspan, koji je 18 godina bio na čelu Federalnih rezervi, imao svoju omiljenu mjeru za koju je vjerovao da može predvidjeti nadolazeću recesiju ili oporavak prije službenih brojki: prodaja muškog donje rublja.

Alternativa ne nedostaje. Neke su jednostavne — brojanje zaposlenih u privatnom sektoru, praćenje potrošačkih cijena. Druge su neobične — duljina suknji, prodaja ruževa za usne, aktivnost zalagaonica. Nesavršene su i teško provjerljive ako ne vjerujete službenim podacima, ali mogu poslužiti kao test zdravog razuma, osobito ako Antoni doista provede svoj prijedlog da se mjesečni izvještaji o zaposlenosti privremeno zaustave. Ako službene statistike uspore, ovi alternativni pokazatelji mogli bi ponuditi grubu procjenu. Kada se službene i neobične statistike kreću u istom smjeru, to bi moglo značiti da službene brojke ipak nose određenu istinu.

Ali čak i najjednostavniji pokazatelji trebaju čvrste temelje, što nas dovodi do jedne zamke: alternativni podaci su dobri onoliko koliko je pouzdan standard prema kojem ih mjerite.

Ran Shorrer, izvanredni profesor ekonomije na Državnom sveučilištu Pennsylvania, kaže da je velika prednost službene statistike to što “imamo nešto što je usporedivo kroz godine.” Bez tog povijesnog uporišta teško je procijeniti vrijede li alternativne brojke i dalje kada se okolnosti promijene. Joshua Blumenstock, suvoditelj Global Opportunity Laba i Centra za učinkovitu globalnu akciju na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju, čija istraživanja koriste nove podatke za rješavanje ekonomskih izazova, kaže da ekonomisti to nazivaju Lucasovom kritikom — kada se sustav promijeni, veze na koje ste se oslanjali u prošlosti mogu puknuti. Blumenstock navodi primjer Google Flu Trendsa, alata koji je Google razvio 2008. za praćenje izbijanja gripe analizom podataka s pretraživanja. Isprva je radio, ali kako su se algoritmi pretraživanja i medijsko izvještavanje mijenjali, njegove su prognoze postale nepouzdane, promašivši stvarne slučajeve gripe u 100 od 108 tjedana.

Sve to znači da alternativni pokazatelji nisu zlatna istina, baš kao što ni statistike iz Washingtona nisu sveta riječ.

Uzimajući sve u obzir, evo mješavine ozbiljnih i neobičnih mjera koje možete koristiti kako biste provjerili zdravlje gospodarstva. Neke će vas navesti da klimnete glavom. Druge će vas natjerati da zakolutate očima. Sve njih ipak treba uzeti s dozom opreza.

💵 ADP-ovi podaci o platnim listama

Altenativa za: Zaposlenost izvan poljoprivrede (NFP), Sažetak o stanju zaposlenosti (mjesečni izvještaj BLS-a)

Tvrtka za obradu plaća ADP objavljuje mjesečno izvješće o rastu zaposlenosti u privatnom sektoru. Izlazi dva dana prije BLS-ovog izvješća o zaposlenosti i ponekad pokazuje drukčiji trend. Pristaše ga vole jer se temelji na stvarnim podacima o isplatama plaća milijuna radnika. Kritičari, pak, ističu da izostavlja poslove u javnom sektoru, koristi različite sezonske prilagodbe i može jako oscilirati iz mjeseca u mjesec. Zbog toga često ne pogađa službene brojke — ali ipak daje rani uvid u zapošljavanje. Pažljivo se prati, a bit će još važniji ako se službeni podaci o zaposlenosti privremeno zaustave.

📈 Truflationov američki agregatni indeks inflacije

Alternativa za: Indeks potrošačkih cijena (CPI)

Projekt temeljen na blockchainu koji prikuplja podatke o cijenama u stvarnom vremenu iz više izvora kako bi procijenio inflaciju. Pristaše ga vole jer se ažurira svakodnevno, tvrdi da je neovisan o vladinoj metodologiji i izbjegava kašnjenja i revizije koje prate CPI. Skeptici, međutim, ističu da njegovi izvori nisu uvijek transparentni, da se košarica dobara razlikuje od službene i da su očitanja često viša od CPI-ja — što možda više govori o ulaznim podacima nego o nekoj „istini“ koju otkriva. Dio je duge linije alternativnih statistika za CPI, od ShadowStatsa do Chapwood indeksa, koje privlače određeni tip skeptika. Njegova točnost još je predmet rasprave, ali je moderan primjer u kanonu “službene brojke su pogrešne”.

👗 Indeks duljine suknje

Alternativa za: Povjerenje potrošača, Trendovi u maloprodaji

Ideja je jednostavna: kada su suknje kraće, gospodarstvu ide dobro, kad su duže, ne baš. Teorija potječe još iz 1920-ih i ponovno se pojavljivala u raznim ciklusima procvata i recesije od tada. Nitko ne vodi službeni Ured za duljinu rubova, ali modni časopisi i podaci s Google pretraživanja omogućuju da se trend otprilike prati. Teško je koristiti ga za BDP, ali kao svojevrsni pokazatelj raspoloženja potrošača, iznenađujuće je postojan.

🌃 Noćno osvjetljenje i satelitske snimke

Alternativa za: Regionalni BDP, Industrijska proizvodnja

Sateliti pokazuju koliko je svijet osvjetljen noću. Svjetlija područja obično znače veću gospodarsku aktivnost. Istraživači su to koristili za mjerenje rasta BDP-a u zemljama s lošim ili nepouzdanim statistikama. U SAD-u bi to moglo poslužiti kao provjera regionalnih ekonomskih podataka. NASA i privatne tvrtke objavljuju snimke, iako njihovo tumačenje zahtijeva određenu stručnost.

Umjetna inteligencija to mijenja. “Računalo je jako dobro u prepoznavanju obrazaca”, kaže Arman Khachiyan, ekonomist sa Sveučilišta u San Franciscu. AI može uočiti industrijsku zgradu ovdje, park ondje, a zatim povezati te značajke s promjenama u prihodima ili populaciji bez da itko ručno označava strukture. U jednoj studiji čiji je bio koautor, istraživači su trenirali neuronske mreže na satelitskim snimkama visoke rezolucije snimljenima danju i podacima popisa stanovništva kako bi predvidjeli lokalne promjene prihoda i populacije. Njihov je model daleko nadmašio analizu noćnih svjetala na razini susjedstva, pokazujući kako strojno učenje može pretvoriti sirove snimke u detaljne ekonomske uvide.

🏝️ Forbesov indeks života na visokoj nozi

Alternativa za: Indeks potrošačkih cijena (CPI)

Od 1982. godine Forbes prati cijene košarice ultra-luksuznih dobara – poput Gucci mokasinki, kavijara i privatnih zrakoplova – kako bi mjerio inflaciju za skupinu milijardera. Možete je zamisliti kao Indeks potrošačkih cijena (CPI) za Forbes 400. U 2024. CLEWI je porastao za 4,7 posto, u usporedbi s 2,9 posto CPI-ja. Može poslužiti kao naznaka šireg inflacijskog trenda, ili vas jednostavno utješiti u vezi s vlastitim sve skupljim računima za namirnice, budući da obično premaši službeni CPI.

🍔 Big Mac indeks

Alternativa za: Indeks potrošačkih cijena (CPI), Rast cijena hrane

The Economist ga prati još od 1986. godine kao duhovit način usporedbe kupovne moći između zemalja. U SAD-u, promjene cijene mogu poslužiti kao gruba provjera prehrambene inflacije i šireg kretanja cijena. Nije savršeno usklađeno s indeksom potrošačkih cijena (CPI), ali je jednostavan način da se uoči rast cijena na blagajni.

🛎️ Indeks Help Wanted OnLine

Alternativa za: Anketa o otvorenim radnim mjestima i fluktuaciji radne snage (JOLTS)

Prije interneta, The Conference Board pratio je oglase za posao u novinama kao pokazatelj zapošljavanja. Danas prati oglase objavljene online, no možete i sami provjeravati Indeed, LinkedIn i ZipRecruiter ako želite pratiti stanje tržišta rada. Ovaj indeks se uglavnom poklapa s podacima američkog BLS-a o otvorenim radnim mjestima, ali dolazi iz privatnih izvora, što ga čini alternativom ako ne vjerujete službenim brojkama.

💄 Efekt ruža za usne

Alternativa za: Potrošnja kućanstava, Diskrecijska maloprodaja

Kada vremena postanu teška, ljudi smanjuju kupnju skupljih proizvoda, ali si ipak priušte male luksuze. Pokojni milijarder Leonard Lauder, najstariji sin Estée Lauder, skovao je ovaj izraz nakon što je primijetio da prodaja ruževa raste tijekom recesija. Podaci o prodaji kozmetičke industrije mogu poslužiti kao pokazatelj diskrecijske potrošnje i potrošačkog raspoloženja. Nije savršeno — ponekad trendovi ili viralni proizvodi zamagle signal — ali nudi vrijedan uvid u obrasce potrošnje.

♟️ Indeks zalagaonica

Alternativa za: Zaduživanje kućanstva, Izvješća o potrošačkom kreditiranju

Kada sve više ljudi počne zalagati predmete, to je često znak financijskog stresa. Nacionalna udruga zalagaonica prati određene podatke iz industrije, a veliki lanci poput FirstCash Holdings i EZCORP javno su izlistani i objavljuju svoje prihode. To je neizravan način provjere financijskog zdravlja kućanstava, osobito onih s nižim primanjima. Možete ga promatrati kao paralelni pokazatelj potrošačkog kreditiranja.

☕ Indeks kafića

Alternativa za: Potrošnja kućanstava, Sudjelovanje na tržištu radne snage

Ideja je jednostavna: puni kafići znače da je više ljudi vani, troše, putuju na posao i sastaju se. To je neformalna mjera potrošačke aktivnosti i trenda povratka u urede. Square i drugi procesori plaćanja ponekad objavljuju objedinjene podatke o potrošnji koji ovaj pokazatelj mogu učiniti poluslužbenim, ali u većini slučajeva ovo ćete morati pratiti uživo. Kao i mnogi slični pokazatelji, on pokazuje trendove, a ne konačan rezultat.

🩳 Indeks muškog donjeg rublja

Alternativa za: Potrošnja kućanstva, Osobna potrošnja

Ideja, koju je prigrlio i Alan Greenspan, jest da se bokserice i gaće ne vide, pa kada je novac tijesan, muškarci će odgađati kupnju novog donjeg rublja sve dok to zaista ne postane nužno. Zato prodaja pada kada se potrošači financijski rastegnu (što može nagovijestiti recesiju), a raste kako se gospodarstvo oporavlja. BLS (Ured za statistiku rada SAD-a) ne prati ove podatke, ali privatni podaci o maloprodaji mogu pružiti uvid. Konferencijski pozivi o zaradi tvrtke Hanesbrands najbliže su što možete dobiti kvartalnom praćenju ovog trenda. No, i to bi uskoro moglo postati teže jer Hanesbrands preuzima kanadska tvrtka za odjeću Gildan Activewear u poslu vrijednom 2,2 milijarde dolara, koji je objavljen 12. kolovoza.

Brandon Kochkodin, novinar Forbesa