Od ponedjeljka građani mogu upisivati nove “trezorce”, godišnji prinos 2,6 posto

Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane započinje od ponedjeljka, 16. veljače, ciljani nominalni iznos je ukupno 900 milijuna eura, a moći će se ulagati u trezorce ročnosti od 364 dana, uz godišnji prinos od 2,6 posto, objavilo je Ministarstvo financija.

Završetak razdoblja upisa trezorskih zapisa u prvom krugu je 23. veljače u 11 sati, dok će idućeg dana od 9 do 11 sati “trezorce” u drugom krugu moći upisati i institucionalni ulagači. I ovaj put će se trezorski zapisi moći upisati u poslovnicama Fine, kao i putem digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica, putem kojih upis počinje već u nedjelju u ponoć.

Pravo na upis u prvom krugu imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj, pri čemu će, kao i ranije, jedan ulagatelj moći upisati samo jednu ponudu.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 26. veljače, datum dospijeća 25. veljače 2027. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se “trezorci” kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 974,73 eura.

Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 25,27 eura.

Opcija reinvestiranja

I kod ovog izdanja “trezoraca” postoji mogućnost reinvestiranja, za imatelje trezorskih zapisa upisanih u veljači 2025. godine. Pritom, kao što je već ustaljena praksa, reinvestiranje je nužno odraditi za vrijeme trajanja upisa u prvom krugu, a ne čekati da sredstva iz lanjskog izdanja sjednu na račun.

“Odabirom opcije ‘reinvestiranje’ putem digitalnih kanala upisa ili prilikom upisa u poslovnicama Fine moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 26. veljače 2026. temeljem izdanja iz veljače 2025. godine. Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 23. veljače 2026. do 11 sati.

To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije ‘reinvestiranje’ to obaviti automatski na dan 26. veljače 2026.”, napisali su iz Ministarstva financija.

Građani drže više od 8,5 posto javnog duga

U nešto manje od tri godine, ovo će biti 19. izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga 16. serija trezorskih zapisa.

Građani tako trenutno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu su kroz dosadašnja izdanja sudjelovali s više od 399 tisuća ponuda ukupne vrijednosti 13,7 milijardi eura. Dosadašnjim izdanjima “narodnih” vrijednosnih papira, građanima je tako usmjereno više od 348 milijuna eura kamata, izvijestilo je Ministarstvo financija.