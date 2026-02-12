Hrvatska u “europskom” plusu od gotovo 20 milijardi eura

Hrvatska ubrzano koristi novac iz europskih fondova, u plusu je gotovo 20 milijardi eura, a iz aktualne financijske omotnice 2021. – 2027. pokrenuto je 409 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava vrijednih 10,76 milijardi eura, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a.

Do početka veljače ukupno je pokrenuto 409 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava vrijednih 10,76 milijardi eura (73,26 % ukupne alokacije), ugovoreno je 9,71 milijarda eura (66,10 % ukupne alokacije), a odobreno po zahtjevima za nadoknadu sredstava 3,56 milijardi eura (24,23 % ukupne alokacije), kaže Ministarstvo.

Dodaje da je na razni svih programa u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. Hrvatskoj je na raspolaganju 14,68 milijardi eura.

Prema podacima Europske komisije objavljenim na portalu Cohesion Data, ugovorenost na razini Europske unije za kohezijsku politiku 2021. – 2027. (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski socijalni fond plus i Fond za pravednu tranziciju) na dan 31. prosinca 2025. godine iznosila je 63,3 %, dok je Hrvatska iznad prosjeka EU te sa 72,1 % zauzima 10. mjesto, kaže se u priopćenju.

Prema podacima Ministarstva financija, dodaje se, trenutna razlika između sredstava uplaćenih iz proračuna Europske unije u hrvatski proračun i sredstava uplaćenih iz hrvatskog proračuna u proračun Europske unije iznosi 19,92 milijarde eura u korist hrvatskog proračuna, od čega se 6,39 milijardi eura odnosi na Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Pored toga, kako se navodi, najavljena je isplata osme rate za Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 900 milijuna eura. To znači kako je Hrvatska do sad ispunila sve reformske i investicijske pokazatelje te su do kraja provedbe ovog mehanizma u kolovozu ostale još dvije rate u iznosu od oko 2,8 milijardi eura, kaže Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a.