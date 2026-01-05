Oko 4,2 milijarde kuna nikad nije zamijenjeno u eure

Kuna je zamijenjena eurom još početkom 2023. godine, a novčanice i kovanice vrijedne 4,2 milijardi kuna nikad nisu zamijenjene u eure. Rok za zamjenu kovanica istekao je na Novu godinu, što znači da su kovanice vrijedne 1,16 milijardi kuna “propale”. Papirnate novčanice moći će se trajno zamijeniti.

U optjecaju se nalazi još 2,17 milijardi komada kovanica kune, ukupne vrijednosti 1,16 milijardi kuna, kao i novčanice bivše hrvatske valute čija vrijednost premašuje tri milijarde kuna, podaci su HNB-a sa zadnjim danom prosinca, do kada je još kovanice kune bilo moguće zamijeniti za eure.

Zaključno sa zadnjim danom prošle godine, izvijestili su iz Hrvatske narodne banke (HNB) na upit Hine, povučeno je ukupno 470,69 milijuna komada novčanica i 828,31 milijun komada kovanica, dok je u optjecaju još uvijek 74,28 milijuna komada novčanica kuna te 2,17 milijardi komada kovanica.

“Propalo” 1,16 milijardi u kovanicama

Tako, vrijednosno se u optjecaju još uvijek nalazi 3,05 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijardi kuna u kovanicama. S obzirom na 3,8 milijuna hrvatskih građana, to znači da je po osobi nezamijenjeno više od 1000 kuna.

U usporedbi sa stanjem kovanica kune u optjecaju i pričuvama HNB-a s 31. srpnjem 2022. godine, zadnjim danom mjeseca u kojem je donesena odluka o uvođenju eura u Hrvatskoj, trezorirano je 27,6 posto komada kovanica, odnosno vrijednosno 43,8 posto.

“Taj postotak je u skladu s iskustvima drugih članica europodručja, gdje je povratak varirao između 23 i gotovo 50 posto, kao i očekivanjima HNB-a, budući da je Hrvatska turistička zemlja i što se kune nalaze po čitavom svijetu. Jedan od nezanemarivih razloga zadržavanja kune je i sentiment pa će i mnogi naši građani dio gotovog novca kune ostaviti nezamijenjeno”, kažu iz HNB-a.

Hrvatska je u eurozonu ušla 1. siječnja 2023. godine, a u toj prvoj godini članstva građani su kune za eure mogli zamijeniti u Fini i Hrvatskoj pošti, dok je od 1. siječnja 2024. to isključivo moguće u HNB-u. Pritom, HNB novčanice kuna za eure mijenja trajno, bez roka ograničenja, dok je rok za zamjenu kovanica kune istekao sa zadnjim danom 2025. i više ih se ne može zamijeniti.

Dnevni prosinački prosjek gotovo 250 građana na blagajni HNB-a

Tako su se u pojedinim danima prosinca mogle vidjeti i poprilične gužve na blagajni HNB-a u Jurišićevoj ulici, čemu svjedoče i podaci središnje banke o dnevnom prosinačkom prosjeku od 247 transakcija zamjene kuna u eure, pri čemu je prosječna vrijednost transakcije iznosila 2.001,92 kune.

Usporedbe radi, od siječnja do kraja rujna 2025. HNB je na svojoj blagajni dnevno odrađivao prosječno 137 transakcija zamjene kuna u eure, uz prosječnu vrijednost transakcije od 2.467,05 kuna.

Pritom, najmanji pojedinačni iznos koji je neki građanin zamijenio je 50 lipa, dok je najveći pojedinačni iznos dosegnuo 542.000 kuna, otkrivaju iz HNB-a.

Samo u prosincu HNB je zaprimio i više od 4.500 pošiljaka putem poštanskih usluga, očekuje da će pošiljke stizati do kraja ovog tjedna, a u obzir će dolaziti sve koje su poslane zaključno s 31. prosincem 2025.

Sve zaprimljene pošiljke, uključujući i one zaprimljene u narednim danima, bit će obrađene u nadolazećim danima i tjednima, nakon čega će HNB raspolagati i konačnom brojkom komada kovanica koje se neće vratiti u središnju banku, istaknuto je u HNB-ovom odgovoru.

Novčanice se i dalje mogu mijenjati na blagajni HNB-a, kao i putem poštanskih usluga

I ubuduće će se novčanice kune u eure, po fiksnom tečaju i bez dodatnih naknada, moći zamjeniti osobnim dolaskom na blagajnu HNB-a u Jurišićevoj 17, kao i putem poštanskih usluga.

Pritom, osobni dolazak obvezan je za sve zamjene koje se odnose na vrijednost od 15.000 kuna ili više.

Također, u slučaju namjere osobnog dolaska i provedbe zamjene za iznose jednake ili veće od 40.000 kuna, potrebno je najaviti željeni termin dolaska na elektroničku adresu gotov.novac@hnb.hr najmanje dva radna dana prije željenog termina. O prihvaćanju termina donositelj će biti povratno obaviješten putem elektroničke pošte, navode iz HNB-a.

Kada je riječ o mogućnosti zamjene dostavom putem pružatelja poštanskih usluga, ona ide na osobnu odgovornost i trošak pošiljatelja, a moguća je samo za vrijednosti do 14.999,99 kuna, neovisno o tome je li riječ o jednoj ili više pošiljaka kumulativno.

U slučaju prekoračenja predviđene vrijednosti, napominju iz HNB-a, pošiljka se zadržava kao ostava do osobnog dolaska podnositelja, što je uvjet nastavka postupka zamjene.

No, ako iznos ne prelazi navedeni limit, a dostavljeni novac ima uvjete za zamjenu, zamjena se provodi te se zamijenjeni iznos otprema na adresu stranke uslugom Hrvatske pošte, bez dodatnih troškova, kažu iz središnje banke.

U slučaju slanja gotovog novca na zamjenu putem poštanskih usluga, građani pošiljci trebaju priložiti popunjen i potpisan zahtjev za zamjenu gotovog novca kune, dostupan na internetskoj stranici HNB-a. Novac na zamjenu se poštom šalje na adresu HNB-a na Trgu hrvatskih velikana 3, na Direkciju za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem.