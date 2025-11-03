Tvrtkama u ovoj zemlji ponestaje kovanica, najteže pogođeni trgovci

Američke tvrtke doslovno ostaju bez gotovine. Otkad je Trumpova administracija ranije ove godine prestala proizvoditi kovanice od jednog centa, one koje su još uvijek u optjecaju sve je teže pronaći. Mnoge trgovine sada zaokružuju svoju prodaju gotovinom na pet centi, tvrdeći da ne postoje savezne smjernice o tome kako postupiti.

U veljači je predsjednik Donald Trump rekao da je proizvodnja kovanice rasipna i preskupa te je na društvenim mrežama pozvao na “uklanjanje otpada” iz proračuna.

Američka kovnica novca službeno je prestala proizvoditi penije u svibnju. Ministarstvo financija procijenilo je da će nestašice početi početkom 2026., ali zapravo su se dogodile mnogo ranije. Banke ne mogu dobiti penije od savezne vlade pa ih tvrtke ne mogu dobiti od banaka.

Sada prodavači u trgovinama ne znaju što učiniti kada su im blagajne prazne, a nekome treba kusur od gotovine.

“Prvi put smo čuli za problem krajem kolovoza, početkom rujna. To stvarno utječe na svako poslovanje koje se bavi gotovinskim plaćanjima. Privremeno rješenje za mnoge jest zaokruživanje prodajne cijene prema gore ili dolje na najbližih pet centi kako bi kupac mogao koristiti 5 centi, sljedeću najnižu valutu u SAD-u”, rekao je Dylan Jeon, viši direktor za odnose s vladom pri Nacionalnoj federaciji maloprodaje, prenosi BBC.

No neki gradovi, uključujući New York, zahtijevaju od trgovaca da vrate točan iznos novca, a drugi ne dopuštaju da se plaćanja gotovinom razlikuju od plaćanja karticama za istu stavku, rekao je Jeon.

Kako bi izbjegli tužbe i pritužbe kupaca, mnogi trgovci su se odlučili zaokružiti iznos prema dolje.

“Govori se o gubitku do četiri centa za svaku gotovinsku transakciju u više trgovina diljem zemlje. To je neodrživo”, poručio je.

Mnoge trgovine sada potiču kupce da plaćaju točnim iznosom. Druge organiziraju promocije za kupce kako bi donijeli dodatne penije koje imaju kod kuće.

Trgovine mješovitom robom su među najteže pogođenim nestašicom, rekao je Jeff Lenard, glasnogovornik Nacionalnog udruženja trgovina mješovitom robom.

Div u ponudi robe široke potrošnje Kwik Trip najavio je zaokruživanje na pet centi, što će ga, kako kaže, ove godine koštati do 3 milijuna dolara (2,3 milijuna funti).

Američki novčići su i prije bili ukinuti, uključujući one od pola centa, tri centa i 20 centi koji su povučeni iz optjecaja u 19. stoljeću, rekao je Lenard. Međutim, prošlo je mnogo godina otkako je prestala proizvodnja osnovnog novčića poput penija, koji je ušao u optjecaj 1793. godine.

Mark Weller, izvršni direktor udruge Americans for Common Cents rekao je kako zaokruživanje transakcija ide na štetu građanima s nižim prihodima.

Također smatra da će vladine uštede zbog neproizvodnje penija biti nadoknađene potrebom za više kovanica od pet centi, koje vrijede pet centi, ali koštaju gotovo 14 centi za proizvodnju.

“Ljudi koji prate svijet penija vjeruju da su potrebne savezne smjernice za tvrtke i kupce o zaokruživanju, kako obavljati transakcije tijekom nestašice i općenito što učiniti s kovanicama.”