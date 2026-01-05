Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke

Predsjednica Europske središnje banke (ESB) Christine Lagarde u 2024. godini zaradila je približno 726 tisuća eura, otkriva analiza Financial Timesa.

Puna plaća predsjednice Europske središnje banke (ESB) Christine Lagarde više je od 50 posto veća od iznosa koji ESB službeno objavljuje, pokazuje analiza Financial Timesa.

Prva dama europske monetarne vlasti prema izračunima britanskog lista u 2024. godini ukupno je zaradila oko 726 tisuća eura. To je oko 56 posto više od njezine osnovne plaće u iznosu od 466 tisuća eura, koju je ESB naveo u svom godišnjem izvješću.

To znači da je plaća Francuskinje više nego četiri puta veća od plaće predsjednika američke središnje banke Federal Reservea (Fed) Jeromea Powella, koja je zakonom određena i trenutačno ograničena na 203 tisuće dolara, odnosno 172.720 eura.

Već sama osnovna plaća svrstava Lagarde među najbolje plaćene dužnosnike u Europskoj uniji. Za usporedbu, godišnja osnovna plaća predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen za 21 posto je niža od one koju prima Lagarde.

Uz plaću i brojni dodaci

Financial Times navodi da predsjednica ESB-a uz osnovnu plaću prima još oko 135 tisuća eura dodatnih pogodnosti za stanovanje i druge troškove. Osim toga, Lagarde za svoju ulogu jedne od 18 članica upravnog odbora Banke za međunarodne namire (BIS), poznate kao “banka središnjih banaka”, godišnje zarađuje dodatnih 125 tisuća eura.

Ti dodaci nisu navedeni u godišnjem izvješću ESB-a. ESB ne objavljuje pojedinačne dodatne pogodnosti članova Izvršnog odbora, dok BIS navodi samo ukupni iznos plaća svih članova svog odbora. Središnja banka je za Financial Times pojasnila da su njezina razotkrivanja “u skladu s brojnim drugim međunarodnim javnim institucijama” te dodala da je “tijekom vremena povećala razinu transparentnosti”.

“Skandalozno”

Fabio De Masi, zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik njemačke stranke BSW, izjavio je da je “skandalozno” to što glavni izvršni direktor (privatne, op.FH.) Deutsche Banke Christian Sewing, koji je u 2024. godini zaradio vrtoglavih 9,8 milijuna eura, “javnosti pruža detaljnije informacije o svojoj plaći nego gospođa Lagarde”.

Zbog toga je pozvao ESB da usvoji standarde slične onima koji vrijede za objavu plaća u kompanijama koje kotiraju na burzi. “Predsjednik ESB-a i najplaćeniji dužnosnik Europske unije trebao bi predstavljati zlatni standard odgovornosti”, rekao je.

Za osam godina na dužnosti predsjednice ESB-a, čiji mandat istječe 2027. godine, Lagarde može očekivati ukupna primanja do 6,5 milijuna eura, odnosno oko 810 tisuća eura godišnje, izračunao je Financial Times. Tom iznosu, uz plaću i dodatke, pridonijet će i dodatne jednokratne isplate te eventualna prijelazna primanja koja bi mogla primati dvije godine nakon isteka mandata.