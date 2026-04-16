Otporni na krizu: Dobit im porasla 58 posto, potražnja za njihovim proizvodima i dalje raste

Snažna potražnja za čipovima za umjetnu inteligenciju pogurala je rezultate TSMC-a iznad očekivanja, uz četvrti uzastopni kvartal rekordne dobiti.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) u četvrtak je objavio da mu je dobit u prvom tromjesečju porasla 58 posto, nadmašivši očekivanja analitičara i dosegnuvši novu rekordnu razinu zahvaljujući snažnoj potražnji za AI čipovima.

Neto dobit TSMC-a od 572,48 milijardi tajvanskih dolara (16,7 milijardi eura) u tromjesečju zaključno s ožujkom označava četvrti uzastopni kvartal u kojem kompanija bilježi rekordne rezultate.

Istodobno, prihod je porastao na 1,134 bilijuna tajvanskih dolara (33 milijarde eura), nadmašivši očekivanja. Tvrtka je već prošli tjedan objavila da je prihod u prvom tromjesečju porastao 35 posto na godišnjoj razini.

Rast umjetne inteligencije

TSMC, najveća azijska tehnološka kompanija po tržišnoj kapitalizaciji, i dalje bilježi snažnu potražnju za naprednim čipovima od ključnih klijenata poput Applea, unatoč rastućim zabrinutostima zbog mogućih poremećaja u opskrbnim lancima povezanih sa sukobima na Bliskom istoku, piše CNBC.

Čelnici TSMC-a poručili su da ne očekuju kratkoročne posljedice nedavnih poremećaja u globalnoj opskrbi energijom na poslovanje kompanije. Tvrtka je također objavila da gradi novu naprednu tvornicu čipova u Tainanu na Tajvanu, kako bi pratila snažnu potražnju.

TSMC proizvodi čipove za sve, od potrošačke elektronike do podatkovnih centara, a značajno je profitirao od rasta umjetne inteligencije, izrađujući napredne procesore za kompanije poput Nvidije i AMD-a.

Veća kapitalna ulaganja

Odjel za visokoučinkovito računarstvo, koji uključuje AI i 5G aplikacije, činio je većinu prodaje u prvom tromjesečju, dosegnuvši 61 posto ukupnih prihoda. Istodobno, napredni čipovi veličine sedam nanometara ili manje činili su oko 74 posto ukupnog prihoda od proizvodnje wafera u tom razdoblju. Čipovi manji od tri nanometra činili su 25 posto tog prihoda.

U tehnologiji poluvodiča, manja veličina u nanometrima znači kompaktniji dizajn tranzistora, što omogućuje veću računalnu snagu i učinkovitost.

Na posljednjem predstavljanju rezultata u siječnju, kompanija je najavila da bi kapitalna ulaganja ove godine mogla porasti do 37 posto, na između 52 i 56 milijardi dolara, što odražava očekivanje daljnjeg rasta potražnje. U četvrtak su objavili da sada očekuju ulaganja na gornjoj granici tog raspona.