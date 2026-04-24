Rastu ulaganja u investicijske fondove: Ulagatelja 13 posto više

Interes za ulaganja u investicijske fondove u Hrvatskoj nastavlja snažno rasti, što potvrđuje sve veća prepoznatljivost ovog oblika štednje i ulaganja. Samo u prošloj godini broj ulagatelja povećan je za 13 posto, pa danas više od 300 tisuća ulagatelja sudjeluje u 108 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS), istaknuto je to na godišnjoj konferenciji fondovske industrije “Investicijski fondovi: ulaganja za ostvarivanje ciljeva”, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK.

Investicijski fondovi, po svojoj prirodi, predstavljaju pristupačan i učinkovit oblik ulaganja za širok krug ulagatelja, od početnika do onih iskusnijih, a ulaže se u raznoliki portfelj financijskih instrumenata na domaćim i svjetskim tržištima novca i kapitala. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju veljače dosegnula je 4,2 milijarde eura, što predstavlja rast od 24 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine

“Razvoj investicijskih fondova važan je kako za građane, tako i za gospodarstvo. Veća dostupnost različitih izvora financiranja ključna je za rast i konkurentnost kompanija, a upravo tržište kapitala u tome ima sve značajniju ulogu. Hrvatska gospodarska komora i naša udruženja, imaju važnu ulogu u pokretanju i provedbi inicijativa koje dodatno jačaju tržište.

Od samog početka uključeni smo u izradu Strategije razvoja tržišta kapitala, a danas aktivno sudjelujemo i u provedbi konkretnih mjera. Kroz projekte poput edukativno-simulacijskog Sandbox programa PutNaTržište kompanijama educiramo i približavamo mogućnosti financiranja putem tržišta kapitala“, izjavio je zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš, dodavši kako program pomaže tvrtkama u svim fazama – od izlaska na burzu putem inicijalne javne ponude i izdavanja obveznica do ulaganja fondova rizičnog i privatnog kapitala.

Značajan potencijal za daljnji razvoj tržišta kapitala leži i u alternativnim investicijskim fondovima, kojih je u Hrvatskoj trenutno 47, s ukupnom neto imovinom većom od 1,6 milijardi eura. Njihova uloga u financiranju gospodarstva sve je izraženija jer kompanijama omogućuju izbor primjerenog načina financiranja, kao i veću fleksibilnost u planiranju investicija.

“Industrija investicijskih fondova u Hrvatskoj ulazi u zreliju fazu razvoja, oslanjajući se na europske standarde i prednosti harmoniziranog regulatornog okvira. Hanfa kao regulator želi dodatno podržati taj razvoj kroz smanjenje administrativnih opterećenja, pri čemu visoki standardi zaštite ulagatelja i upravljanja rizicima ostaju neupitni. Hrvatsko tržište ima realan potencijal razviti se u regionalno investicijsko središte, no svjesni smo da to zahtijeva kontinuirani angažman i dodatne aktivnosti”, izjavila je Martina Verić, članica Upravnog vijeća Hanfe, dodavši kako regulatorna razboritost ostaje temelj pristupa te da poticanje inovacija i konkurentnosti mora ići ruku pod ruku s očuvanjem stabilnosti financijskog sustava.

Nagrade najboljima u jedanaest kategorija

Godišnje nagrade struke Top of the Funds za rezultate ostvarene u 2025. godini dodijeljene su u 11 kategorija. U kategoriji najbolje društvo za upravljanje UCITS fondovima nagrada je pripala Eurizon Asset Management Croatia a najboljim društvom za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima proglašeno je SQ Capital.

Nagrada za najbolji dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je fondu CAPITAL BREEDER.

U kategoriji najbolji indeksni dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrada je otišla fondu INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF. Nagrada za najbolji umjereni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je HPB Global fondu dok je nagradu za najbolji konzervativni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom dobio fond ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET.

U kategoriji najbolji obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrada je pripala HPB OBVEZNIČKOM FONDU, a nagrada za najbolji kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je fondu Eurizon HR Start fond. Za najbolji novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrađen je Eurizon HR Cash, dok je nagrada za najbolji investicijski fond inovativnih strategija pripala OTP ABSOLUTE. Nagrada za najbolji posebni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je Eurizon HR Active Defensive fondu.

“Investicijski fondovi nisu samo financijski proizvodi – oni su važan mehanizam usmjeravanja štednje u investicije i poticanja gospodarskog rasta. Domaća industrija investicijskih fondova nastavlja snažno rasti i približava se razini od 6 milijardi eura ukupne imovine, pri čemu je imovina UCITS i AIF fondova u prošloj godini porasla za više od 25 posto”, rekao je predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK Marin Hrešić, te je dodao kako su, unatoč izazovima u posljednja dva mjeseca obilježenima pojačanom geopolitičkom neizvjesnošću, tržišta kapitala, osobito dionička, pokazala značajnu otpornost.

Istaknuo je i kako je za daljnji razvoj industrije ključno nastaviti kvalitetnu suradnju s Ministarstvom financija, HANFA-om i europskim udruženjem EFAMA, u kojem Udruženje ove godine obilježava deset godina članstva.

Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule izjavio je kako se dodjelom ovih nagrada prepoznaju oni koji svojim radom postavljaju standarde, potiču konkurenciju i jačaju povjerenje ulagatelja, pri čemu takvi primjeri izvrsnosti doprinose razvoju cijele industrije.

“Ministarstvo financija, u suradnji s regulatornim tijelima i industrijom, nastavlja aktivnosti usmjerene na razvoj i unaprjeđenje tržišta kapitala. Također, potiče se sudjelovanje građana na tržištu kapitala, između ostalog kroz ulaganje u državne obveznice i trezorske zapise, čime se dodatno jača domaće financijsko tržište”, zaključio je Bule.