Srednja i Istočna Europa nadmašit će rast EU-a u ovoj i idućoj godini

Srednja i Istočna Europa (CEE) ostat će jedna od najdinamičnijih regija rasta u Europi, pokazalo je najnovije kvartalno izvješće UniCredit Investment Institutea.

Unatoč globalnim neizvjesnostima, očekuje se da će gospodarstva država CEE regije rasti otprilike dvostruko brže od prosjeka Europske unije tijekom ove i iduće godine, potaknuta potrošnjom, stabilizacijom izvoza i obnovljenim investicijskim tokovima – navodi Zagrebačka banka u svom priopćenju.

U ovoj godini očekuje se rast BDP-a regije za 2,2 posto, a iduće godine za 2,4 posto, dok analitičari Grupe UniCredit očekuju rast BDP-a u Hrvatskoj od 3,1 posto u ovoj i 3,2 posto u idućoj godini.

Hrvatsko gospodarstvo otporno

„Hrvatsko gospodarstvo pokazalo se prilično otporno na recentne globalne izazove, prije svega zahvaljujući domaćim čimbenicima, snažnom tržištu rada i osobnoj potrošnji te povlačenju EU sredstava i implementaciji s tim povezanih projekata u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost“, izjavio je Hrvoje Dolenec, glavni ekonomist Zagrebačke banke.

Osobna potrošnja i dalje će biti glavni pokretač rasta, potpomognuta snažnim povećanjem plaća, ograničenjima na tržištu rada i usporavanjem inflacije. U isto vrijeme, vanjska potražnja pokazuje prve znakove stabilizacije, s poboljšanjem proizvodnje u Hrvatskoj, Poljskoj, Češkoj i Srbiji, te stabilizacijom u Rumunjskoj i Slovačkoj. Očekuje se da će novi kapaciteti u proizvodnji baterija u Mađarskoj iduće godine imati dodatan pozitivan utjecaj na ekonomiju regije.

„Srednja i Istočna Europa ponovno dokazuje svoju otpornost, uz određene razlike među zemljama. Potrošnja kućanstava ostaje ključni pokretač rasta s prosječnim rastom od 3 posto u CEE regiji, vanjska potražnja pokazuje znakove poboljšanja, a EU fondovi i strana ulaganja počinju ubrzavati. Regija je dobro pozicionirana da iskoristi prednosti globalnih i europskih pomaka u trgovini i ulaganjima, iako neizvjesnost globalnog okruženja ostaje i dalje izražena, uz prisutnost rizika negativnih promjena“, rekao je Mauro Marrano, stariji ekonomist UniCredita za Srednju i istočnu Europu.

Izravna strana ulaganja šire potencijal izvoza

Prema izvješću Grupe, pad kamatnih stopa, u kombinaciji s bržim povlačenjem EU sredstava i pozitivnim prelijevanjem njemačkih fiskalnih poticaja, trebao bi podržati ulaganja u 2026. godini. Očekuje se da će izravna strana ulaganja, posebno u proizvodnji, proširiti izvozne mogućnosti regije i stvoriti dugoročnu konkurentnost.

„Ulagači i dalje vide priliku u Srednjoj i Istočnoj Europi, ne samo zbog snažne domaće potražnje već i zbog geografskog položaja koji omogućuje pristup europskim tržištima. Iako fiskalni i politički rizici ostaju u fokusu, oni će vjerojatno ostati ograničeni i neće uzrokovati veliki pad potencijala rasta regije“, dodala je Eszter Gárgyán, strateg za Srednju i Istočnu Europu u UniCreditu.

Izvješće ukazuje na nekoliko čimbenika koje treba pratiti u narednom razdoblju: tempo oporavka eurozone, potencijalne geopolitičke napetosti i nadolazeće izborne cikluse u nekim zemljama. U izvješću je zaključeno kako se ne očekuje značajniji utjecaj spomenutih čimbenika, s obzirom na to da se po svim parametrima očekuje rast regije iznad prosjeka EU.