Srpski poduzetnik preuzeo oglašivačko carstvo u regiji: U paketu i dvije poznate zagrebačke agencije

Slovačka investicijska grupacija Across prodala je mrežu marketinških i medijskih agencija u osam zemalja jugoistočne Europe, a novi vlasnik postao je srpski poduzetnik poznat po ulaganjima u energetiku i građevinski sektor.

Slovačka investicijska grupacija Across odlučila je nakon gotovo dvije i pol godine napustiti oglašivački biznis u Srbiji i regiji. Agencije koje je dosad posjedovala prešle su u ruke srpskog poduzetnika Miroslava Aleksića (nije riječ o istoimenom političaru), otkriva Forbes Srbija.

Transakcija obuhvaća ne samo poslovanje u Srbiji nego i mrežu agencija u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj.

Podaci iz srpskog i slovačkog poslovnog registra pokazuju da je do promjene vlasništva došlo u travnju ove godine. Zanimljivo je da Aleksić nije poznat kao igrač u industriji marketinških i medijskih agencija, već posluje u sasvim drugim sektorima.

Across Finance je slovačka investicijska kompanija čiji je ulazak u regionalni oglašivački sektor početkom 2024. godine izazvao iznenađenje. Tada je objavljeno da je preuzela poslovanje kompanije I&F Holding AB u jugoistočnoj Europi.

Ljude iz industrije iznenadilo je što Across dotad nije ulagao u oglašavanje niti je bio prepoznatljiv u tom sektoru. S druge strane, danas iznenađuje i činjenica da je posao prodao već nakon dvije i pol godine.

Jedan od sugovornika Forbesa Srbija navodi da je Across i u drugim investicijama imao praksu relativno brzog izlaska, ali ističe i da se oglašivačka industrija danas suočava sa značajnim izazovima, prije svega zbog brzog razvoja tehnologije.

Koje je kompanije Across prodao?

Ulazak slovačkog investitora realiziran je preko kompanije Across Media Holding. U trenutku akvizicije 75 posto vlasništva držao je Across Finance, dok je preostalih 25 posto bilo u vlasništvu kompanije JTPEG Serbia Investments.

Preuzeto je ukupno 11 tvrtki. Sedam ih je registrirano za djelatnost marketinških agencija, tri za konzultantske usluge, a jedna za računovodstvene usluge.

Među preuzetim kompanijama nalazile su se I&F Accounting, I&F Lokomotiva, I&F Mediabrands i Adriatic Advertising. Kroz njih je Across stekao vlasničke udjele i u tvrtkama McCann, Drive, Initiative, Polaris i Universal Media. U paket su ušli i Media Pool te Media Jobs.

Tijekom protekle dvije godine provedene su i određene reorganizacije. I&F Mediabrands promijenio je ime u AMA Group.

Dvije od 11 kompanija u međuvremenu su ugašene. Računovodstvena tvrtka I&F Accounting izbrisana je iz registra u prosincu 2025., dok je marketinška agencija Polaris ugašena u travnju iste godine.

Promjena vlasništva

Prema podacima slovačkog poslovnog registra, promjena vlasništva službeno je provedena 23. travnja ove godine.

Aleksić je kupio Across Media Holding te tako preuzeo poslovanje u Srbiji i ostatku regije. Kompanija je pritom promijenila ime i sada posluje pod nazivom Adwise Marketing Holding.

Novi vlasnik više nije Across Finance nego beogradska tvrtka Adwise Marketing d.o.o., čiji je jedini vlasnik Miroslav Aleksić. Prema podacima Agencije za privredne registre, tvrtka je osnovana u prosincu 2024. godine, a glavna djelatnost su konzultantske usluge.

U prvoj godini poslovanja ostvarila je skroman prihod od svega 162.000 dinara (1380 eura), ali i gubitak od 7,18 milijuna dinara (61.000 eura), uglavnom zbog nematerijalnih troškova.

Promjene su provedene i u upravljačkoj strukturi holdinga. Upravni odbor sada vodi Aleksandar Aleksić, dok su članovi nadzornog odbora Jovana Aleksić, Dragana Pavlović i Đorđe Pavlović.

Što kažu AMA Group i Acrossu?

AMA Group potvrdio je za Forbes Srbija da je transakcija provedena preko slovačke kompanije Adwise Marketing Holding, čiji je vlasnik beogradski Adwise Marketing. Potvrđeno je i da su transakcijom obuhvaćene agencije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj.

“Agencije unutar AMA Groupa ostvarile su izvanredne rezultate posljednjih godina, što je privuklo interes investitora, uključujući AdWise Marketing. Poslovni planovi uključuju daljnji razvoj kreativnih i medijskih agencija kroz ulaganja u ljude, tehnologiju, nove usluge i jačanje odnosa s klijentima”, navodi se u odgovoru kompanije.

Slovački Across nije odgovorio na pitanja Forbesa Srbija. O transakciji je javnost obavijestio putem sponzorirane objave u slovačkom izdanju Forbesa.

Financijski direktor Adam Jašek izjavio je da je odluka o prodaji donesena nakon što je stigla “vrlo atraktivna ponuda”. Nije otkrio vrijednost transakcije, ali je naveo da je povrat na investiciju iznosio nekoliko desetaka posto.

Across će i dalje ostati prisutan u jugoistočnoj Europi kroz ulaganja u hotelski sektor, nekretnine te maloprodaju modnih i sportskih brendova.

Tko je Miroslav Aleksić?

Miroslav Aleksić povezan je s najmanje devet kompanija u kojima ima vlasničke ili suvlasničke udjele. Najpoznatija među njima je Energy Construction iz Šapca, čija je osnovna djelatnost gradnja stambenih i nestambenih objekata.

Prema podacima sa službene internetske stranice, tvrtka se bavi instalacijom sustava daljinskog grijanja na biomasu te je gradila kotlovnice u nekoliko srpskih gradova i općina, među kojima su Mionica, Osečina, Priboj, Surdulica, Svilajnac i Majdanpek.

Preko te kompanije Aleksić posjeduje i više drugih poduzeća, uključujući Wood Chips, proizvođača drvne biomase, te kompanije Construction Biomass GM, Construction Biomass VR i Construction Biomass ZA.

Vlasnik je i tvrtke Vizija Tim, registrirane za veleprodaju, kao i kompanije Energy Construction Solaris koja se bavi proizvodnjom električne energije. Ranije je bio vlasnik konzultantske tvrtke Smart Run, koja je razvila istoimenu aplikaciju za trčanje. Danas u toj kompaniji Aleksandar Aleksić ima 50-postotni udio.

Koliko su Slovaci zaradili?

Poslovni rezultati 11 kompanija koje je Across preuzeo krajem 2023. i početkom 2024. pokazuju da su tijekom njihova vlasništva rezultati poboljšani.

Ukupni prihodi tih tvrtki tijekom posljednje dvije godine iznosili su 18,5 milijardi dinara, odnosno oko 158,2 milijuna eura.

Neto dobit dosegnula je 598 milijuna dinara ili približno 5,1 milijun eura.

Posebno uspješna bila je 2024. godina, kada je ostvarena dobit od 407,5 milijuna dinara ili 3,5 milijuna eura.

Broj zaposlenih prvo je smanjen sa 190 na 183, da bi tijekom 2025. ponovno porastao na 198 zaposlenika.

Treba pritom imati na umu da su tijekom 2025. dvije kompanije iz grupacije ugašene.

Ivan Radak, Forbes Srbija (link na originalan članak)