Što raditi kako u prijevari ne biste ostali bez 7,4 milijuna eura kao brodogradilište Viktor Lenac

Ulaganje u edukaciju iz područja IT sigurnosti nekad se čini visokim izdatkom, no posljedice znaju biti neusporedivo veće. Viktor Lenac oštećen je za 7,4 milijuna eura zbog toga jer su bili žrtva prijevare koja se već godinama provodi u Hrvatskoj i o kojoj su mediji u niz navrata pisali. S obzirom na okolnosti upitno je hoće li osiguranje nadoknaditi gubitak zbog kojeg je u ožujku ostavku dala predsjednica Uprave Sandra Uzelac.

Riječko brodogradilište Viktor Lenac u ožujku je bilo žrtva prijevare viđene već niz puta u Hrvatskoj, no neinformiranost odgovornih osoba rezultiralo je gubitkom od 7,4 milijuna eura.

Informaciju o golemoj prijevari riječka policija objavila je u priopćenju 17. ožujka u kojem je na prvo mjesto stavila informaciju o nekoj manjoj prijevari, dok je tek na drugo mjesto navela gubitak “više milijuna eura”.

Kako funkcionira model prijevare?

Pojasnili su kako se radilo o direktorskoj prijevari, odnosno dovođenju neimenovane zaposlenice u zabludu, zbog čega je odobreno više novčanih transakcija na račune koje je dostavio počinitelj.

Slične prijevare u Hrvatskoj se događaju najmanje od 2020. godine kad je tvrtka poduzetnika Saše Cvetojevića ostala bez 3800 eura. Riječ je o sofisticiranoj prijevari u kojoj prevaranti na neki način (najčešće phishingom) dobiju pristup emailu partnera tvrtke. Oni potom prate korespondenciju koju ima s poslovnim partnerima i u pravilu ciljaju na stvarne poslove kod kojih poslovni partneri imaju račune koje još nisu platili.

Nakon toga biraju povoljan trenutak i javljaju im se mailom (nije posve jasno koriste li originalni mail kojeg su nadzirali i imaju mu pristup ili se radi o lažnom sličnome mailu). Kako pri tome nastavljaju raniju stvarnu komunikaciju o poslovnoj suradnji, u pravilu ne probude sumnju žrtve koja je uvjerena da se dopisuje s pouzdanim. često i dugogodišnjim, partnerima. Nakon toga mole da im se stvarni dug uplati na neki drugi račun ili račune. Iako je i ovo sumnjivo ponašanje, činjenica da se često radi o inozemnim grupacijama koje posjeduju više tvrtki, nekada ni to ne pobudi sumnju jer žrtva bude uvjerena da to traži pouzdani partner.

Policija savjetuje da se u takvoj situaciji neovisnim kanalom provjeri je li tvrtka-partner doista zatražila promjenu računa. Primjer neovisnog kanala je pouzdani telefonski broj (dakle ne onaj iz prevarantskog maila) odgovorne osobe iz partnerske tvrtke.

Predsjednica Uprave Sandra Uzelac dala ostavku

U Viktoru Lencu očito nisu napravili nikakve provjere, a činjenicu da su upravo oni žrtva prevaranata objavio je Novi list koji je po svemu sudeći dobio insajderske informacije. No, potvrdu je moguće pronaći u financijskom izvještaju Lenca za prvi kvartal (PDF) u kojem se navodi kako su utvrdili “nepravilnosti” zbog kojih su podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe. Lenad za takve situacije ima policu osiguranja, no upitno je kolika će biti primjenjivost pokrića i opseg eventualne naplate. Iz tog razloga Lenac navodi kako za štetu tereti rashode poslovanja uz gubitak od 7,4 milijuna eura. Točno taj iznos ne vidi se u Računu dobiti i gubitka, no među rashodima tvrtke u prvom kvartalu može se vidjeti gotovo devet milijuna eura Ostalih poslovnih rashoda u kojima se vjerojatno nalazi i spomenutih 7,4 milijuna, Za usporedbu, prihod Lenca u prvom kvartalu iznosio je 22,7 milijuna eura.

Nije objavljeno tko je kriv za nasjedanje na prijevaru, no znakovito je da je 23. ožujka ostavku na mjesto predsjednice Uprave “iz osobnih razloga” dala Sandra Uzelac. S obzirom na iznos prijevare, za pretpostaviti je da ju je ona kao predsjednica Uprave morala odobriti. Dva dana kasnije, član Uprave Luka Hrboka objavio je preko Zagrebačke burze kako šteta neće značajno utjecati na rezultat niti likvidnost društva u budućem razdoblju.

Izjava “neće značajnije utjecati na rezultat” čini se preuveličana kad se uzme u obzir da je dobit Lenca prije oporezivanja u cijeloj 2024. godini iznosila 6,64 milijuna eura, odnosno manje nego je ukradeno prijevarom.

Trećeg travnja Hrboka je došao na poziciju predsjednika Uprave, dok je u Upravi i dalje Francesco Ciaramella, inače jedan od ključnih ljudi talijanske Palumbo grupe, većinskog vlasnika Lenca.